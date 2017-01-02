Восточной ткани перелив....
Как всегда меня что-то подтолкнуло. В данном случае, вчерашнее бурчанье мужа, который гладил костюм и бухтел, что это не ткань, а позор, что всю синтетику нужно в огонь, и что ему больше никогда не носить костюма из приличной ткани....
А я тут же вспомнила кадры из фильма "Иван Бровкин на целине". Бровкин с бывшим закройщиком из Риги, а ныне доблестным целинником (!!!!!!) покупают ткани на костюмы для членов бригады. Молодые люди с презрением отвергают ткань, в которой только двадцать семь процентов шерсти и берут шикарный шевиот цвета осенней листвы китайского производста. Стопроцентная шерсть - тогда китайские товары в СССР по праву считались гарантией качества.
А советские ткани были натуральными. Тогда в сороковых-пятидесятых. Хотя была синтетика и в середине пятидесятых. Но широкое распространение получила в начале шестидесятых - в крупных городах открывались магазины "Синтетика", а в моду вошли "недышащие" нейлоновые мужские рубашки и женские блузки, искусственный мех, болоньи и прочие благА цивилизации. А в пятидесятых синтетика только начиналась, и папа, работавший тогда в Москве прислал маме ткань на платье, а мама, начавшая ее гладить, с ужасом обнаружила, что ткань прилипает к утюгу....бедный папа, он-то совсем уж не был виноват. Он же не знал. За что мать ему втык дала?
В сороковых в магазинах Ташкента уже лежали стопки разноцветного креп-жоржета. Пастельные тона, женские блузки с воротниками-бантами, вышитыми машинной вышивкой ришелье...
Очень много крепдешина, вискозы ( старомодняя вискоза, Никаноровна. Не годится для колхоза, Христофоровна). Если бы птичницы знали, что сейчас вискоза - синоним натуральной ткани! Маркизет красивой расцветки( я бы с удовольствием сейчас сшила и надела) хлопчатобумажный жакард ( ткань с выпуклым контуром узора), дамаск - на женские лифчики и грации. Безумное количество расцветок ситца и сатина.
В моду входили креп-сатин, мне нравилась блестящая изнанка, а понимающие люди шили матовой стороной наверх, креп-марокен, панбархат, между прочим, это узорчатый бархат на натуральном шифоне. Ой, как наши дамы носили панбархат! И плевать, что это материал на вечерние платья. Ходили днем, ходили на рынок: дама в золотистом панбархате, китайский зонтик, босоножки -танкетки Я такую помню. Узбекские женщины шили из панбархата платья на кокетке, под платье надевали иштан. Чем хуже китайского зонтика?
Было очень много ханатласа, тоже натуральный шелк, расцветки чаще всего в красных тонах, самым модным и дефицитным считался черный с белым ханатлас, изнанка которого, почему-то была темно-красной - видимо какая-то тонкость ткачества. Очень много китайского шелка - красивый, с серебряным узором, но на платья его не брали. Только на халаты и подушки...
Изумительные натуральные ткани на осенние платья и мужские костюмы. Драп, сукно и букле на пальто, габардин на плащи и макинтоши. Тканей было очень много, разнообразие потрясало.
В середине пятидесятых появился капрон. Народ, не понимавший, что это чушь и дешевка, бросился его разбирать. И тут возникла проблема: дамы не сразу разобрались, что капрон нельзя носить на голое тело и даже на комбинацию.... требуется чехол. Многие так и носили на комбинации. Видок был еще тот!
После капрона появился нейлон. У меня самой было нейлоновое выпускное платье - бирюза с золотыми искрами. Правда, на чехле, который можно было носить, как отдельное платье. Я и носила. Из пике - такая шелковая плотная ткань в мельчайшую тканую клеточку. Сейчас и названий таких не осталось. Жакард, креп-марокен.... только в памяти немногих стойких ветеранов. И , да. Плюш. Хлопчатобумажный. Плюшевые жакетки - униформа бабушек по всему СССР. Независимо от республики. Помню, как моя чудесная врач Ташходжаева жаловалась, что ей дочь выдавать замуж, а плюш еще не весь куплен, а это дефицит, а его требуется много.
И вельвет. Тогда из вельвета шились детские мальчиковые курточки. Это потом он вошел в моду, из него шили брюки, платья..
Странно, как трансформировались понятия satin и velvet. Названия дорогих тканей атласа и бархата, преобразились в сатин и вельвет, на русском. И некоторые переводчики так это и переводят, хотя вельвет по английски - "corduroy или velveteen".
Странно, но я помню все платья своего детства и юности, в шелка и бархаты меня не наряжали, в ситец, жакард и маркизет и даже бязь - была очень красивая цветная бязь, - сколько угодно.
Люди жили весело. Сейчас меряются брендами, а тогда в моду вошли широкие юбки на кринолинах. Из ситца. Или, скажем, в моду вошли полосатые платья, - у меня тоже было, шикарное. Из ситца. Или вошли в моду мужские рубашки - блузки - из китайского полотна. Ну разве это дефицит? Ни вам джинсов, ни вам сафари, ни вам версаче. Ни вам по двести рублей, ни вам по тыще....Пошел, купил, сшил.... Неинтересно. Зато слова такого "дефицит" - не ведали. Разве что из монолога Аркадия Райкина.
Натуральные ткани держались довольно долго. Хотя синтетика наступала и нагло их вытесняла. Панбархат и сейчас есть. И шифон. У меня платья из шифона, косынка из панбархата - сплошная подделка. Какой это шифон? Какой бархат? Одно название.
Как-то в середине восьмидесятых начальник отделения послал меня в торгпредство США за какими-то справками. Тогда посольство и торгпредство располагались на Садовом кольце, через дорожку от планетария, неподалеку от метро Баррикадная
Я все раздобыла - в приемную торгпредства пускали без пропусков, - смотрю: напротив магазин тканей. Пошла. А там тусуются американки и скупают крепдешин... не отрезами. Рулонами. Я так удивилась: на кой им. А продавец мне и говорит: это же натуральный шелк, в Америке не купишь, а тут - пожалуйста, за рубли. не за доллары.
Эх, вот не намотала я на ус....
Говорят, в Ташкенте до сих пор продаются советские ткани. Крепжоржет, крепдешин.... Баснословно дешево.
Татьяна ПЕРЦЕВА