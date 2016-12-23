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Сегодня, 13:05 0 162 Рейтинг0 Напечатать

Слово о Шарафе Рашидове

Слово о Шарафе Рашидове

Он почти четверть века возглавлял республику и внес огромный вклад в её развитие. Именно благодаря его инициативе в Ташкенте был построен метрополитен, возведена 375-метровая телебашня, появилось много красивых построек.
При нем освоены Каршинские и Джизакские степи, созданы уникальные ирригационные сооружения. Он был под властной опекой Кремля, но благодаря гибкости его ума, дипломатичности, наша республика коренным образом преобразилась.
Слово о Шарафе Рашидове

Москва ценила его. Он был дважды Героем Социалистического труда, одним из трех человек в стране, удостоенных десяти орденов Ленина. Первый он получил в 1950 году, а последний – в 1980-м.
Шараф Рашидович был творческой личностью, в молодости в Самарканде начинал журналистом. И потом на всех постах, не смотря на огромную занятость, писал книги.
Приведу небольшой отрывок из его романа «Победители», авторизованный перевод с узбекского А.Удалова и Ю.Карасева. М., «Советский писатель», 1976 год.
...
Легкий дымок вился над холмом, где ещё стоял «штабной» шатёр. Дымок то взлетал маленькими облачками, то таял, то мелькал в воздухе синими спиральками.
Издалека могло показаться, что это курится небольшой вулкан.
На самом же деле дым вырывался из-под котла, пристроенного над очагом, который был вырыт прямо в земле. В очаге жарко пылал хворост.
Дымилось и раскалённое масло в котле.
А у котла, засучив рукава гимнастёрки, стоял с длинной шумовкой в руке раскрасневшийся от огня Бекбута. Подождав, пока масло закипит ещё пуще, он кинул в него косточку, которая мгновенно превратилась в тёмно-коричневый сухой огрызок. Спустя минуту, ловко поддев косточку шумовкой, Бекбута отшвырнул её в сторону и забросил в котёл два крупных кристаллика соли. Тотчас послышалось громкое шипение, потрескивание, масло начало стрелять горячими брызгами.
Лицо Бекбуты расплылось в довольную улыбку. Настала пора закладывать в котёл лук, уже нарезанный Суванкулом, который сидел на траве, в тени шатра, поджав под себя ноги, и тонко-тонко настругивал сочную морковь.

Перед Суванкулом на разостланном бельбоге, который он снял с себя, красовалось большое глазурованное блюдо гончарного производства, ляган, в котором подают это удивительное, никогда не надоедающее яство - узбекский плов. Пока ляган был занят уже приготовленными бараниной и морковью. Тут же, под руками у Суванкула, находились эмалированная миска с рисом, два пучка зелёного лука и газетный кулёк с сушёным барбарисом, зирой и другими специями, придающими плову неповторимый вкус.

Плов не просто варят - над ним священнодействуют. Приготовление плова требует не только определённого навыка, но и таланта. Считается, что каждый узбек умеет, или, во всяком случае, должен уметь готовить плов. Однако далеко не все берутся за это дело. Тут важна каждая мелочь - и рис, и мясо, и специи надо заложить в котёл вовремя, в соответствующей дозировке и жарить, парить, кипятить, тоже не нарушая определённых сроков. Поторопишься с чем-нибудь, или опоздаешь - и пиши, пропало. Плов получится недостаточно вкусный, есть его будут без удовольствия, и на голову виновника падёт позор.

Бекбута и Суванкул были мастерами приготовления плова.
Оба работали сноровисто, но без спешки, и поначалу хранили молчание, лишь обмениваясь порой многозначительными, понимающими взглядами.
Впрочем, созидание плова — это даже не работа, а, скорее, отдых. Сам процесс, так сказать, «плововарения», начиная с подготовительной стадии, доставляет человеку удовольствие, - нет, больше того, наслаждение!.. Приятное, успокоительное это занятие: выбирать продукты для плова, стараться покрасивей нарезать лук, мясо, морковь, колдовать над специями, созерцать оценивающим взглядом, хорош ли рис, хватит ли масла, и глубокомысленно решать, а не надо ли добавить к плову две-три головки чеснока.

Бекбута и Суванкул, хлопоча возле котла, тоже отдыхали душой, а от горделивого сознания, что всё у них идёт как надо и ещё от того, что плов они готовили не в чайхане, как это обычно бывает, а на открытом воздухе, в окружении природы, на вершине холма с которого открывался широкий обзор — оба испытывали особое наслаждение.

Песня на стихотворение Ш.Р.Рашидова «Влюбился я» на музыку П. Бюль-Бюль оглы сразу стала хитом, лауреатом конкурса «Песня-78».
Он трепетно относился к творческим людям. Ему могли позвонить Малик Каюмов и Рахим Ахмедов, Тамара Ханум и Камил Яшен. И каждого он внимательно выслушивал, не откладывая в дальний ящик, решал их проблемы.
Мне не приходилось общаться с ним, но в моей фототеке сохранилось немало его снимков.
Высокий, статный, красивый он был лицом республики.
Слово о Шарафе Рашидове

Хорошо помню, как 27 мая 1980 года он пришел в Центральный выставочный зал Союза художников Узбекистана на персональную выставку народного художника страны Абдулхака Абдуллаева. Его сопровождали секретарь ЦК по идеологии Акил Умурзакович Салимов и другие официальные лица. А рядом с художником был его племянник, искусствовед Тиляб Махмудов.
Слово о Шарафе Рашидове

Шараф Рашидович внимательно осмотрел всю экспозицию. Иногда останавливался у портрета знакомого человека, задавал художнику вопросы.
А когда пришло время прощаться, спросил:
- Менга топшириқлар борми? - Мне есть поручения?
Абдулхак Аксакалович был на седьмом небе от того, что на его выставку пришел глава республики, и смутился от этого вопроса.
Слово о Шарафе Рашидове

Рашидов был человеком тактичным, высочайшей культуры!
Слово о Шарафе Рашидове
Слово о Шарафе Рашидове

Сохранились и снимки, сделанные в траурный день. 7 сентября 1983 года тысячи людей провожали в последний путь скоропостижно скончавшегося секретаря ЦК по строительству и промышленности Асатулло Ашраповича Ходжаева.
Он тяжело переживал потерю самого близкого соратника. Да и сам ненамного пережил его, ушел из жизни в последний день октября. Ему было 66 лет.
Но не хочется заканчивать рассказ на минорной ноте.
Слово о Шарафе Рашидове

Этот снимок особенно дорог мне. Мой племянник, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Эркин Шагаев вручает рапорт Ш.Р.Рашидову.
Это фото снято в августе 1980-го после московской Олимпиады. Приём в ЦК КП Узбекистана был по этому поводу. Эркин рапортовал о выступлении узбекских спортсменов на Олимпиаде.
А сейчас Эркин в Москве, трудится главным тренером мужской сборной команды России по водному поло.
В одном из сообщений нашего сайта была опубликована информация о том, что Джизакский район одноименной области получит имя Шарафа Рашидова.
И, по-моему, это логично!

Р.ШАГАЕВ, фото автора.
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