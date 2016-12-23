Слово о Шарафе Рашидове
Он почти четверть века возглавлял республику и внес огромный вклад в её развитие. Именно благодаря его инициативе в Ташкенте был построен метрополитен, возведена 375-метровая телебашня, появилось много красивых построек.
При нем освоены Каршинские и Джизакские степи, созданы уникальные ирригационные сооружения. Он был под властной опекой Кремля, но благодаря гибкости его ума, дипломатичности, наша республика коренным образом преобразилась.
Москва ценила его. Он был дважды Героем Социалистического труда, одним из трех человек в стране, удостоенных десяти орденов Ленина. Первый он получил в 1950 году, а последний – в 1980-м.
Шараф Рашидович был творческой личностью, в молодости в Самарканде начинал журналистом. И потом на всех постах, не смотря на огромную занятость, писал книги.
Приведу небольшой отрывок из его романа «Победители», авторизованный перевод с узбекского А.Удалова и Ю.Карасева. М., «Советский писатель», 1976 год.
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Легкий дымок вился над холмом, где ещё стоял «штабной» шатёр. Дымок то взлетал маленькими облачками, то таял, то мелькал в воздухе синими спиральками.
Издалека могло показаться, что это курится небольшой вулкан.
На самом же деле дым вырывался из-под котла, пристроенного над очагом, который был вырыт прямо в земле. В очаге жарко пылал хворост.
Дымилось и раскалённое масло в котле.
А у котла, засучив рукава гимнастёрки, стоял с длинной шумовкой в руке раскрасневшийся от огня Бекбута. Подождав, пока масло закипит ещё пуще, он кинул в него косточку, которая мгновенно превратилась в тёмно-коричневый сухой огрызок. Спустя минуту, ловко поддев косточку шумовкой, Бекбута отшвырнул её в сторону и забросил в котёл два крупных кристаллика соли. Тотчас послышалось громкое шипение, потрескивание, масло начало стрелять горячими брызгами.
Лицо Бекбуты расплылось в довольную улыбку. Настала пора закладывать в котёл лук, уже нарезанный Суванкулом, который сидел на траве, в тени шатра, поджав под себя ноги, и тонко-тонко настругивал сочную морковь.
Перед Суванкулом на разостланном бельбоге, который он снял с себя, красовалось большое глазурованное блюдо гончарного производства, ляган, в котором подают это удивительное, никогда не надоедающее яство - узбекский плов. Пока ляган был занят уже приготовленными бараниной и морковью. Тут же, под руками у Суванкула, находились эмалированная миска с рисом, два пучка зелёного лука и газетный кулёк с сушёным барбарисом, зирой и другими специями, придающими плову неповторимый вкус.
Плов не просто варят - над ним священнодействуют. Приготовление плова требует не только определённого навыка, но и таланта. Считается, что каждый узбек умеет, или, во всяком случае, должен уметь готовить плов. Однако далеко не все берутся за это дело. Тут важна каждая мелочь - и рис, и мясо, и специи надо заложить в котёл вовремя, в соответствующей дозировке и жарить, парить, кипятить, тоже не нарушая определённых сроков. Поторопишься с чем-нибудь, или опоздаешь - и пиши, пропало. Плов получится недостаточно вкусный, есть его будут без удовольствия, и на голову виновника падёт позор.
Бекбута и Суванкул были мастерами приготовления плова.
Оба работали сноровисто, но без спешки, и поначалу хранили молчание, лишь обмениваясь порой многозначительными, понимающими взглядами.
Впрочем, созидание плова — это даже не работа, а, скорее, отдых. Сам процесс, так сказать, «плововарения», начиная с подготовительной стадии, доставляет человеку удовольствие, - нет, больше того, наслаждение!.. Приятное, успокоительное это занятие: выбирать продукты для плова, стараться покрасивей нарезать лук, мясо, морковь, колдовать над специями, созерцать оценивающим взглядом, хорош ли рис, хватит ли масла, и глубокомысленно решать, а не надо ли добавить к плову две-три головки чеснока.
Бекбута и Суванкул, хлопоча возле котла, тоже отдыхали душой, а от горделивого сознания, что всё у них идёт как надо и ещё от того, что плов они готовили не в чайхане, как это обычно бывает, а на открытом воздухе, в окружении природы, на вершине холма с которого открывался широкий обзор — оба испытывали особое наслаждение.
…
Песня на стихотворение Ш.Р.Рашидова «Влюбился я» на музыку П. Бюль-Бюль оглы сразу стала хитом, лауреатом конкурса «Песня-78».
Он трепетно относился к творческим людям. Ему могли позвонить Малик Каюмов и Рахим Ахмедов, Тамара Ханум и Камил Яшен. И каждого он внимательно выслушивал, не откладывая в дальний ящик, решал их проблемы.
Мне не приходилось общаться с ним, но в моей фототеке сохранилось немало его снимков.
Высокий, статный, красивый он был лицом республики.
Хорошо помню, как 27 мая 1980 года он пришел в Центральный выставочный зал Союза художников Узбекистана на персональную выставку народного художника страны Абдулхака Абдуллаева. Его сопровождали секретарь ЦК по идеологии Акил Умурзакович Салимов и другие официальные лица. А рядом с художником был его племянник, искусствовед Тиляб Махмудов.
Шараф Рашидович внимательно осмотрел всю экспозицию. Иногда останавливался у портрета знакомого человека, задавал художнику вопросы.
А когда пришло время прощаться, спросил:
- Менга топшириқлар борми? - Мне есть поручения?
Абдулхак Аксакалович был на седьмом небе от того, что на его выставку пришел глава республики, и смутился от этого вопроса.
Рашидов был человеком тактичным, высочайшей культуры!
Сохранились и снимки, сделанные в траурный день. 7 сентября 1983 года тысячи людей провожали в последний путь скоропостижно скончавшегося секретаря ЦК по строительству и промышленности Асатулло Ашраповича Ходжаева.
Он тяжело переживал потерю самого близкого соратника. Да и сам ненамного пережил его, ушел из жизни в последний день октября. Ему было 66 лет.
Но не хочется заканчивать рассказ на минорной ноте.
Этот снимок особенно дорог мне. Мой племянник, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Эркин Шагаев вручает рапорт Ш.Р.Рашидову.
Это фото снято в августе 1980-го после московской Олимпиады. Приём в ЦК КП Узбекистана был по этому поводу. Эркин рапортовал о выступлении узбекских спортсменов на Олимпиаде.
А сейчас Эркин в Москве, трудится главным тренером мужской сборной команды России по водному поло.
В одном из сообщений нашего сайта была опубликована информация о том, что Джизакский район одноименной области получит имя Шарафа Рашидова.
И, по-моему, это логично!
Р.ШАГАЕВ, фото автора.