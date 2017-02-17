Денис Истомин проиграл Григору Димитрову на турнире АТР в Роттердаме
Встреча Дениса Истомина с Григором Димитровым во втором круге турнира АТР в Роттердаме (Нидерланды) окончилась победой болгарского теннисиста. Димитров вышел в четвертьфинал турнира, завершив две партии со счётом 6/7(7), 1/6.
Встреча теннисистов длилась 1 час 33 минуты. Истомин, который занимает 76 строчку мирового рейтинга, сделал три эйса, один брейк и две ошибки при подаче. На счету Димитрова, 12-й ракетки мира, шесть подач навылет, три брейк-пойнта и две двойные ошибки.
Официальный сайт ATP опубликовал отзыв болгарского спортсмена, который уже встречался с Истоминым на Открытом чемпионате Австралии. «Тогда он великолепно действовал с первых же розыгрышей, поэтому здесь мне было необходимо хорошо начать матч и держаться до самого конца», - прокомментировал матч Димитров.
Анна Ним.