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Фехтовальщики проводят сборы

Фехтовальщики проводят сборы

В ташкентском центре фехтования в настоящее время проводят сборы спортсмены Казахстана и Кыргызстана.

Центр, оснащённый современным оборудованием в 2015 году, перед Чемпионатом мира, полностью отвечает техническим требованиям для тренировок, чем и привлекает спортсменов из-за рубежа. Во время сборов будет проведён турнир, в котором примут участие фехтовальщики Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

А тем временем узбекистанские спортсмены находятся на сборах в Новосибирске, сообщает sports.uz. Сборная команда кадетов в составе двенадцати человек тренируется с сильнейшими фехтовальщиками мира. Команда готовится к чемпионату Азии среди юниоров и кадетов, который состоится в Таиланде с 22 февраля по 5 марта, и к чемпионату мира в Болгарии (1-10 апреля). Кроме того, спортсмены встретятся с российскими фехтовальщиками.

Анна Ним.
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Анна Ним
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