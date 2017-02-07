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В Узбекистане зарегистрирована Федерация современного пятиборья

В Узбекистане зарегистрирована Федерация современного пятиборья

В республике начала работу Федерация современного пятиборья. Она была зарегистрирована в Министерстве юстиции Узбекистана 10 февраля 2017 года.

Современное пятиборье, или пентатлон, относится к классу спортивных многоборий. В его программу входят пять дисциплин: конкур, фехтование, стрельба, бег, плавание.

Кроме возрастного деления, пятиборье разделяется также на мужское и женское.

Как сообщает sports.uz, президентом новой федерации стал Фаррух Фазлиев. На пост генерального секретаря избран Санжар Курбонов.

Анна Ним.
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Анна Ним
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