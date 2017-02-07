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Названы сроки проведения Чемпионата Азии по боксу

Названы сроки проведения Чемпионата Азии по боксу

Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) сообщила о времени проведения Чемпионата Азии по боксу 2017 года среди мужчин. Он состоится в Ташкенте с 30 апреля по 7 мая.

Кроме медалей, участники турнира получат шанс завоевать лицензию на участие в Чемпионате мира, который пройдёт в Гамбурге (Германия) с 25 августа по 4 сентября. Всего будет разыграно 60 лицензий, по шесть в каждой из десяти весовых категорий (от 49 до свыше 91 килограмма).

В прошлый раз Чемпионат Азии был проведён в 2015 году в Бангкоке. Узбекистанская сборная показала высокий результат, став второй в общем зачете, сообщает sports.uz. Наши спортсмены привезли с Чемпионата две золотые, пять серебряных и одну бронзовую медали.

Анна Ним.
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Анна Ним
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