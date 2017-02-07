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Борцы завоевали 8 медалей

Борцы завоевали 8 медалей

С международного турнира «Олимпийские надежды» для молодых борцов греко-римского стиля, который прошёл в Казахстане, узбекистанские спортсмены привезли восемь медалей. Три из них – серебряные, остальные – бронзовые.

Вторые места в своих весовых категориях заняли Илхом Баҳромов (55 кг), Эрматбек Шерматов (84 кг) и Аббос Ибрагимов (120 кг), сообщает sports.uz.

«Бронзой» были отмечены Турабек Тиркашев (60 кг), Максуд Бахшиллоев (66 кг), Бекзод Умаров (84 кг), Жалгасбой Бердимуратов (84 кг) и Хожиакбар Шахобиддинов (120 кг).

Всего в турнире участвовали свыше 60 борцов.

Анна Ним.
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Анна Ним
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