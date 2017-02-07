Борцы завоевали 8 медалей
С международного турнира «Олимпийские надежды» для молодых борцов греко-римского стиля, который прошёл в Казахстане, узбекистанские спортсмены привезли восемь медалей. Три из них – серебряные, остальные – бронзовые.
Вторые места в своих весовых категориях заняли Илхом Баҳромов (55 кг), Эрматбек Шерматов (84 кг) и Аббос Ибрагимов (120 кг), сообщает sports.uz.
«Бронзой» были отмечены Турабек Тиркашев (60 кг), Максуд Бахшиллоев (66 кг), Бекзод Умаров (84 кг), Жалгасбой Бердимуратов (84 кг) и Хожиакбар Шахобиддинов (120 кг).
Всего в турнире участвовали свыше 60 борцов.
Анна Ним.