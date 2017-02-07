→ В Ташкенте завершился чемпионат Центральной Азии по гандболу

В Ташкенте завершился чемпионат Центральной Азии по гандболуВ престижном международном турнире принимало участие пять команд, в том числе из соседних Республик. Изначально узбекские коллективы относили к списку фаворитов, и по итогам состязаний наши ребята полностью оправдали надежды болельщиков.
В последний турнирный день состоялись две игры. За последние годы прогрессирующий кашкадарьинский коллектив «Нишон-насаф» обыграл представителей Казахстана с результатом 29:27.
Во втором матче сошлись лидеры турнира - дружина студентов Ургенческого Государственного Университета и команда Республиканского колледжа олимпийского резерва. Обе команды продемонстрировали атакующий гандбол, сама игра прошла в динамичной и непримиримой борьбе – в итоге боевая ничья 39:39.
Победителя пришлось выявлять по дополнительным показаниям. И им стали представители команды Ургенческого Государственного Университета. Гандболисты коллектива РКОР стали вторыми. Тройку призёров замкнула команда гостей из Казахстана «Намыс».
Отметим, что центрально-азиатский Чемпионат состоит из четырёх туров. Второй состоится в Казахстане.
Санобар Мамадиева.