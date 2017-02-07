Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Светлый сайт

Наш канал в телеграм
→ В Ташкенте завершился чемпионат Центральной Азии по гандболу

В Ташкенте завершился чемпионат Центральной Азии по гандболу

В престижном международном турнире принимало участие пять команд, в том числе из соседних Республик. Изначально узбекские коллективы относили к списку фаворитов, и по итогам состязаний наши ребята полностью оправдали надежды болельщиков.


В Ташкенте завершился чемпионат Центральной Азии по гандболу

В последний турнирный день состоялись две игры. За последние годы прогрессирующий кашкадарьинский коллектив «Нишон-насаф» обыграл представителей Казахстана с результатом 29:27.

Во втором матче сошлись лидеры турнира - дружина студентов Ургенческого Государственного Университета и команда Республиканского колледжа олимпийского резерва. Обе команды продемонстрировали атакующий гандбол, сама игра прошла в динамичной и непримиримой борьбе – в итоге боевая ничья 39:39.

Победителя пришлось выявлять по дополнительным показаниям. И им стали представители команды Ургенческого Государственного Университета. Гандболисты коллектива РКОР стали вторыми. Тройку призёров замкнула команда гостей из Казахстана «Намыс».

Отметим, что центрально-азиатский Чемпионат состоит из четырёх туров. Второй состоится в Казахстане.


Санобар Мамадиева.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Топ статей за 5 дней

В столице экспериментально разрешили поворот на красный свет

За получением законного отпуска жительница Ташкента обратилась в приемную Президента

В Узбекистане дебетные пластиковые карты станут кредитными

В Юнусабадском районе по горячим следам задержали «домушников»

Похожие статьи
Теги
Санобар Мамадиева
LCN