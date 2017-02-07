Uzbek Tigers сразятся с боксерами России, Китая и Казахстана на своей территории
Ташкент примет соревнования азиатской группы 7-го сезона The World Series Boxing. Соперниками отечественной команды «Uzbek Tigers» станут боксеры из России, Китая и Казахстана.
4 марта в спорткомплексе «Узбекистан» наша команда встретится с российской группой «Patriot Boxing Team», 18 марта – с «China Dragons», а 1 апреля с участниками казахстанской команды «Astana Arlans».
Отметим, что традиционно для участия в соревнованиях формируются команды по 5 боксеров. Как пояснили в пресс-службе Федерации бокса Узбекистана, пока тренеры не определились с составом нашей команды, но отметили, что в нее будут включены участники и призеры Олимпийских игр.
Напомним, Полупрофессиональная лига бокса (The World Series Boxing или WSB) является международной боксерской ассоциацией, подконтрольной AIBA для боксеров-любителей. Как в профессиональном боксе, каждый бой решается системой начисления баллов из трех судей или, в некоторых случаях, нокаутом, техническим нокаутом или отказом. Начиная с 4-го сезона в WSB существует 10 весовых категорий 46-49 кг, до 52 кг, до 56 кг, до 60 кг, до 64 кг, 69 кг, до 75 кг, до 81 кг, до 91 кг и свыше 91 кг. Узбекистан принимает участие в соревнованиях с 6-го сезона. В прошлом году команда Uzbek Tigers дошла до полуфинала, завоевав бронзовую награду турнира.