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Ришод Собиров объявил о завершении карьеры

Ришод Собиров объявил о завершении карьеры

Дзюдоист Ришод Собиров, дважды становившийся чемпионом мира и трижды - бронзовым призером Олимпийских игр, завершает свою спортивную карьеру.

Несмотря на это, Собиров не намерен полностью расставаться со спортом. Его ожидает должность консультанта в тренерском штабе национальной команды по дзюдо. Спортсмен будет работать с молодыми дзюдоистами в своей весовой категории (–60/–66 кг), сообщает Olamsport.

Ришод Собиров дважды завоёвывал на чемпионате мира золото, один раз – бронзу. Три раза он занимал третье место на Олимпийских играх: в Пекине (2008), Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016). Также среди его наград золотая, серебряная и две бронзовые медали чемпионата Азии, десять золотых, четыре серебряных и одна бронзовая медали Кубка мира, Гран-При и Большого шлема.

Анна Ним.
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Анна Ним
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