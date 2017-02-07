Сборная Узбекистана проиграла «Алашкерту» (видео)
Товарищеская встреча с клубом из Армении «Алашкерт» окончилась проигрышем национальной сборной Узбекистана.
Матч состоялся в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. 10 февраля наша команда победила российский клуб «Амкар» со счётом 1:0. Но игра 11 февраля оказалась не столь удачной и закончилась с результатом 2:0 в пользу «Алашкерта».
Вратарь сборной Игнатий Нестеров не участвовал в матче по семейным обстоятельствам, сообщает sports.uz. Его заменял голкипер «Металлурга» Сухроб Султанов.
По итогам сборов команда Узбекистана после пяти туров набрала 9 очков и заняла третье место в группе «А». Лидирует в списке Иран (11 очков), а за ним следует Южная Корея (10 очков).
Анна Ним.