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Сборная Узбекистана проиграла «Алашкерту» (видео)

Сборная Узбекистана проиграла «Алашкерту» (видео)

Товарищеская встреча с клубом из Армении «Алашкерт» окончилась проигрышем национальной сборной Узбекистана.

Матч состоялся в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. 10 февраля наша команда победила российский клуб «Амкар» со счётом 1:0. Но игра 11 февраля оказалась не столь удачной и закончилась с результатом 2:0 в пользу «Алашкерта».

Вратарь сборной Игнатий Нестеров не участвовал в матче по семейным обстоятельствам, сообщает sports.uz. Его заменял голкипер «Металлурга» Сухроб Султанов.

По итогам сборов команда Узбекистана после пяти туров набрала 9 очков и заняла третье место в группе «А». Лидирует в списке Иран (11 очков), а за ним следует Южная Корея (10 очков).

Анна Ним.

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Анна Ним
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