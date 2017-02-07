Узбекистанский дзюдоист завоевал серебряную медаль во Франции
Сборная Узбекистана принимает участие в турнире «Большого шлема» по дзюдо, который проходит во Франции.
Определены победители в категории 60 кг. Шарофиддин Лутфуллаев стал серебряным призёром турнира, опередив корейского спортсмена Чан Ёнг Кима, но проиграв в финале японцу Наохиста Такатогу.
В сегодняшних соревнованиях участвуют ещё четверо дзюдоистов из Узбекистана, сообщает sports.uz. В категории 81 кг выступят Давлат Бобонов и Шарофиддин Болтабоев. В категории 90 кг нашу сборную будет представлять Яхъё Имамов, а в категории 100 кг - Соиб Курбонов.
Анна Ним.