Встреча сборной Узбекистана и «Амкара» закончилась со счётом 1:0
Товарищеский матч сборной Узбекистана с российским клубом «Амкар» закончился победой нашей команды. Встреча, проведённая в рамках сборов в Турции, окончилась со счётом 1:0.
Автором единственного гола стал Игорь Сергеев, поразивший ворота «Амкара» на 20-й минуте.
Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев назвал результат поединка «закономерным» и отметил сильную технику игроков узбекистанской сборной.
Как сообщает sports.uz, сборы продлятся до 12 февраля. На 11 февраля назначен матч сборной Узбекистана с армянским клубом «Алашкерт». В подготовке ко второму этапу отборочных игр на ЧМ-2018 задействованы 24 футболиста - вратарь Элдор Суюнов и полузащитник Икром Алибоев не смогли принять в них участие из-за травм.
Анна Ним.