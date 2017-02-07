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Встреча сборной Узбекистана и «Амкара» закончилась со счётом 1:0

Встреча сборной Узбекистана и «Амкара» закончилась со счётом 1:0

Товарищеский матч сборной Узбекистана с российским клубом «Амкар» закончился победой нашей команды. Встреча, проведённая в рамках сборов в Турции, окончилась со счётом 1:0.

Автором единственного гола стал Игорь Сергеев, поразивший ворота «Амкара» на 20-й минуте.

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев назвал результат поединка «закономерным» и отметил сильную технику игроков узбекистанской сборной.

Как сообщает sports.uz, сборы продлятся до 12 февраля. На 11 февраля назначен матч сборной Узбекистана с армянским клубом «Алашкерт». В подготовке ко второму этапу отборочных игр на ЧМ-2018 задействованы 24 футболиста - вратарь Элдор Суюнов и полузащитник Икром Алибоев не смогли принять в них участие из-за травм.

Анна Ним.
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Анна Ним
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