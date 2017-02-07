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Сборная Узбекистана спустилась на две позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Узбекистана спустилась на две позиции в рейтинге ФИФА

В январском рейтинге ФИФА сборная Узбекистана переместилась с 61-го места на 63-е. Тем не менее, команда сохранила шестое место среди азиатских спортивных клубов.

В списке команд Азиатской конфедерации футбола (АФК) лидируют сборные Ирана (32-е место, 798 очков), Южной Кореи (39-е место, 691), Японии (52-е место, 629), Австралии (54-е место, 621), Саудовской Аравии (56-е место, 613). Вслед за Узбекистаном (63 место, 554 очка) идут ОАЭ (68 место, 524), Катар (81 место, 418) и Китай (86 место, 404).

Первая тройка рейтинга остаётся традиционной: Аргентина (1635), Бразилия (1529) и Германия (1433), сообщает Sports.uz.

Анна Ним.
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Анна Ним
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