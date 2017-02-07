Ферузбек Юлдошев поборется за серебряный пояс Азии
Ферузбек Юлдошев проведёт бой с российском боксёром Рустамом Нугаевым в Челябинске (Россия). Их встреча состоится 18 февраля на вечере профессионального бокса, где будет разыгрываться серебряный пояс Азии по направлению WBC - Asian Boxing Council Silver lightweight title.
Узбекистанский боксёр выступает на профессиональном ринге с 2015 года. Он провёл семь успешных боёв и один раз потерпел поражение.
Его соперник более опытен. Нугаев выступает с 2001 года. Он одержал 28 побед, в том числе 18 нокаутов. Также на счету россиянина 1 ничья и 7 поражений.
Тем не менее, до сих пор встречи с узбекистанскими боксёрами заканчивались для Нугаева неудачно, сообщает Sports.uz. Зиёвиддин Тойганбаев и Алишер Рахимов сумели победить сильного соперника.
В конце прошлого года Рустам Нугаев завоевал пояс Asian Boxing Council Silver в поединке с филиппинским боксёром Арди Бойосеном. Встреча в Челябинске покажет, сумеет ли он сохранить свой трофей.
Анна Ним.