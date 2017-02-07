С бору по сосенке собирает состав «Навбахор»
После крайне неудачного прошлого сезона происходит серьезное обновление ведущей команды области: игроки приглашаются из самых разных клубов высшей лиги.
Как нам сообщили в пресс-службе «Навбахора», на данный момент в состав наманганского клуба включено десять новобранцев: вратарь из «Бухары» Асилбек Омонов, защитники Тахир Шамситдинов («Шуртан»), Жахонгир Мехмонов, Алишер Саматов (оба из «Нефтчи») и Гиёс Комилов («Машъал»), полузащитники Мирзохид Гафуров («Машъал»), Ойбек Киличев («Перак», Малайзия) и Мансур Саидов («Нефтчи»), два форварда – Неманья Йованович («Кызылкум») и Рузимбой Ахмедов («Андижан»). С этими футболистами уже заключены контракты.
Еще восемь игроков находятся на просмотре: вратари Акмал Ортиков («Алмалык») и Нодир Ашурматов («Андижан», защитники Хасанбой Эргашев («Шуртан») и Аббос Атаханов («Пахтакор»), полузащитники Алишер Мирзоев («Обод») и Равшан Хурсанов («Пахтакор»), нападающие Тимур Галимов («Пахтакор») и Абдулазиз Султанов («Хотира-79»). Оденут ли эти парни футболки с цветами «Навбахора», покажут сборы.
Также нам сообщили в пресс-службе, что произошли перемены и в руководстве ФК «Навбахор» и тренерском штабе. Сейчас оно выглядит так: президент клуба – хоким города Намангана Баходир Бекходжаев, вице-президент – директор Наманганского спортколледжа Акрамжон Дадабаев и директор клуба Носирхон Султанов. Главным тренером команды остался Ильхом Муминжанов, принявший бразды правления за два тура до финиша чемпионата, помогают ему Владимир Андреев, Шерзод Шарипов, Джамшид Умаров и Дурбек Умаралиев. С молодежкой работают Шухрат Корабаев и Мустафа Байрамов.
Заключительный сбор навбахоровцы проводят в столице, там же проходят и контрольные матчи. Навбахоровцы сыграли пять поединков и в двух добились побед. Сначала они переиграли «Алмалык» – 1:0 (гол на счету А. Махмудова), потом – «Коканд-1912» – 2:1 (отличились И. Исожонов и А. Махмудов). С «Машъалом» наши ограничились ничьей – 1:1 (А. Махмудов), а «Металлургу» и «Согдиане» – уступили 2:3 (А. Тургунбаев и А. Махмудов) и 0:1 соответственно.
«Навбахор» пробудет в Ташкенте до 24 февраля, продолжается комплектация команды. Окончательно состав будет утрясен по итогам этих сборов. Очевидно, что перед Ильхомом Муминжановым и его помощниками стоит непростая задача – создать из разношерстных футболистов боеспособный коллектив. Удастся ли это молодому специалисту? Стоит сказать, что в 2016 году наманганский клуб занял лишь предпоследнее место в чемпионате. От вылета в низший дивизион его спасла победа над хаккулабадским «Нарыном» в переходном матче.
Презентация «Навбахора» образца 2017 года намечена на конец февраля. А первый матч в рамках нового чемпионата он проведет 3 марта с «Ободом».
И. РЕШЕТНИКОВ,
Наманган