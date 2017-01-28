Таэквондисты-юниоры привезли 28 медалей
Команда узбекистанских юниоров под руководством главного тренера Дмитрия Пака приняла участие в международном турнире по таэквон-до (ITF) в Казахстане.
Выступления прошли успешно: узбекистанские спортсмены не только завоевали 28 медалей, но и заняли первое место в общекомандном зачете. Среди наград, полученных ими на турнире, преобладает «золото». Также юниоры награждены тремя серебряными и тремя бронзовыми медалями, сообщает sports.uz.
В соревнованиях участвовали свыше 350 спортсменов, представляющих Казахстан, Россию и Узбекистан.
Анна Ним.