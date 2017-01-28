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Таэквондисты-юниоры привезли 28 медалей

Таэквондисты-юниоры привезли 28 медалей

Команда узбекистанских юниоров под руководством главного тренера Дмитрия Пака приняла участие в международном турнире по таэквон-до (ITF) в Казахстане.

Выступления прошли успешно: узбекистанские спортсмены не только завоевали 28 медалей, но и заняли первое место в общекомандном зачете. Среди наград, полученных ими на турнире, преобладает «золото». Также юниоры награждены тремя серебряными и тремя бронзовыми медалями, сообщает sports.uz.

В соревнованиях участвовали свыше 350 спортсменов, представляющих Казахстан, Россию и Узбекистан.

Анна Ним.
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Анна Ним
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