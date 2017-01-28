→ Две узбекские футбольные команды сегодня поборются за путёвки в розыгрыш Лиги чемпионов АФК

Две узбекские футбольные команды сегодня поборются за путёвки в розыгрыш Лиги чемпионов АФКСегодня на нескольких стадионах азиатского континента состоятся решающие квалификационные матчи к предстоящему розыгрышу Лиги чемпионов АФК. Разумеется, с особым интересом наши поклонники спорта №1 будут следить за выступлениями наших клубов. Напомним, что «Бунёдкор» на выезде оспорит путёвку с катарским «Аль-Джаишем», ну а между тем каршинский «Насаф» в рамках этой же стадии в Саудовской Аравии померится силами с местным «Аль-Фатихом».
Сегодня состоялись предматчевые пресс-конференции с участием наставников наших клубов. На встрече с представителями СМИ рулевой «Бунёдкора» Сергей Лущан отметил, что «Аль-Джаиш» является достойным соперником для любой азиатской команды, поэтому встреча будет сложной для обоих коллективов. Однако наставник «Ласточек» не скрывал своих честолюбивых планов на сегодняшний матч, отметив, что «Бунёдкор» всегда ставит перед собой высокие задачи.
Весьма лестно в адрес своего визави высказался и главный тренер «Аль-Джаиша» Сабри Лямуши. По словам главкома катарского клуба, он хорошо изучил возможности «Бунёдкора», и считает ташкентский клуб очень достойным и серьёзным соперником.
«В составе «Бунёдкора» на сегодняшний день играет много молодых и перспективных футболистов, и это хороший знак. Кроме того, мне известно, что эта команда является многократным чемпионом Узбекистана, что говорит о хороших традициях, которые имеются в этом клубе. Это, безусловно, вызывает интерес у азиатских зрителей к предстоящему матчу. Всё решится по итогам всего одной встречи и думаю, нам повезёт»,- сказал Сабри Лямуши, главный тренер ФК «Аль-Джаиш».
Преимуществом своей команды Лямуши считает то, что его коллектив будет играть на родном стадионе, и, возможно, это как-то скажется на ходе будущего матча.
Накануне в Саудовской Аравии состоялась пресс-конференция и перед матчем «Аль-Фатих» - «Насаф». В ходе беседы с представителями СМИ наставники обеих команд также выразили уверенность в том, что сегодня ни одному из соперников не стоит ждать лёгкой прогулки – встреча будет очень сложной и, несомненно, весьма интересной. Будем болеть за наших.
Санобар Мамадиева.