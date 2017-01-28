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«Тигры» проиграли «Драконам» со счетом 2:3

«Тигры» проиграли «Драконам» со счетом 2:3

В рамках VII сезона Всемирной серии бокса - The World Series Boxing (WSB) 4 февраля состоялась встреча узбекистанской команды "Uzbek Tigers" и китайской команды "China Dragons".

Первые поединки закончились в пользу узбекистанцев. В категории 49 килограммов Мироншох Ибрагимов победил Хин Хуянга со счетом 3:0. С тем же результатом завершил бой Абдулхай Шарахматов, встретившийся с Лонг Янгом в категории 56 килограммов.

Однако Улугбек Хакбердиев и Бобурбек Юлдошев проиграли своим соперникам. Ещё один заявленный участник встречи, Элнур Абдураимов, не смог выйти на ринг. Таким образом, итоги первого тура сложились не в пользу узбекской сборной - 2:3.

Возможность реабилитироваться появится у команды ещё до конца этого месяца. Как сообщает sports.uz, 18 февраля "Uzbek Tigers" встретятся с командой из Казахстана "Astana Arlans Kazakhstan".

Анна Ним.
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Анна Ним
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