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Сарвиноз Курбонбоева проиграла казахстанской красавице

Сарвиноз Курбонбоева проиграла казахстанской красавице

Завершилось голосование на звание Miss Chess Eurasia, проходившее на сайте chess.pw. Узбекистанский международный мастер Сарвиноз Курбонбоева заняла в нём второе место.

На титул главной шахматной красавицы Евразии претендовали также Жансае Абдумалик из Казахстана и Мутриба Хотами из Таджикистана. Однако основная борьба развернулась между Жансае и Сарвиноз.

Сарвиноз Курбонбоева проиграла казахстанской красавице


По результатам голосования на первое место вышла Жансае Абдумалик с 9136 голосами. Второй стала Сарвиноз Курбонбоева, получившая 7848 голосов. Замыкает список Мутриба Хотами с 653 голосами.

Анна Ним.
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Анна Ним
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