Сарвиноз Курбонбоева проиграла казахстанской красавице
Завершилось голосование на звание Miss Chess Eurasia, проходившее на сайте chess.pw. Узбекистанский международный мастер Сарвиноз Курбонбоева заняла в нём второе место.
На титул главной шахматной красавицы Евразии претендовали также Жансае Абдумалик из Казахстана и Мутриба Хотами из Таджикистана. Однако основная борьба развернулась между Жансае и Сарвиноз.
По результатам голосования на первое место вышла Жансае Абдумалик с 9136 голосами. Второй стала Сарвиноз Курбонбоева, получившая 7848 голосов. Замыкает список Мутриба Хотами с 653 голосами.
Анна Ним.