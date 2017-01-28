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Денис Истомин обыграл Дака Хи Ли на неофициальном чемпионате мира по теннису в Южной Корее

В городе Кимчхон Южной Кореи стартовал неофициальный чемпионат мира по теннису – состязания в рамках Кубка Дэвиса зоны Азии и Океании. В первой группе состоялись матчи между командами Южной Кореи и Узбекистана.

Денис Истомин обыграл Дака Хи Ли на неофициальном чемпионате мира по теннису в Южной Корее

В первый день игр были проведены две встречи, в которых приняли участие наши теннисисты - первая ракетка Узбекистана Денис Истомин и Санджар Файзиев.

В стартовый турнирный день первыми на корт вышли наш соотечественник Санджар Файзиев и представитель команды-соперницы Хён Чон. В пятисетовом поединке победу отпраздновал представитель хозяев кортов, 6:4, 6:4, 6:7, 4:6, 6:0.

Отметим, что южнокорейский теннисист занимает 73 строчку в мировой табели о рангах, в то время как Файзиев - 367-ю.

Затем на корт вышел первая ракетка Узбекистана Денис Истомин против Дака Хи Ли. В этом противостоянии успех был на стороне нашего соотечественника 4:6, 6:2, 7:6, 6:4. После травмы, полученной на недавнем Австралийском турнире, Денису все же удалось продемонстрировать безупречный теннис, и заработать важное очко для нашей команды.

Сегодня в рамках неофициального чемпионата мира по теннису Кубка Дэвиса первой группы зоны Азии и Океании состоится парная встреча.

Санобар Мамадиева.
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Санобар Мамадиева
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