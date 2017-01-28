→ Денис Истомин обыграл Дака Хи Ли на неофициальном чемпионате мира по теннису в Южной Корее

Денис Истомин обыграл Дака Хи Ли на неофициальном чемпионате мира по теннису в Южной КорееВ городе Кимчхон Южной Кореи стартовал неофициальный чемпионат мира по теннису – состязания в рамках Кубка Дэвиса зоны Азии и Океании. В первой группе состоялись матчи между командами Южной Кореи и Узбекистана.
В первый день игр были проведены две встречи, в которых приняли участие наши теннисисты - первая ракетка Узбекистана Денис Истомин и Санджар Файзиев.
В стартовый турнирный день первыми на корт вышли наш соотечественник Санджар Файзиев и представитель команды-соперницы Хён Чон. В пятисетовом поединке победу отпраздновал представитель хозяев кортов, 6:4, 6:4, 6:7, 4:6, 6:0.
Отметим, что южнокорейский теннисист занимает 73 строчку в мировой табели о рангах, в то время как Файзиев - 367-ю.
Затем на корт вышел первая ракетка Узбекистана Денис Истомин против Дака Хи Ли. В этом противостоянии успех был на стороне нашего соотечественника 4:6, 6:2, 7:6, 6:4. После травмы, полученной на недавнем Австралийском турнире, Денису все же удалось продемонстрировать безупречный теннис, и заработать важное очко для нашей команды.
Сегодня в рамках неофициального чемпионата мира по теннису Кубка Дэвиса первой группы зоны Азии и Океании состоится парная встреча.
Санобар Мамадиева.