→ В рамках подготовки к ЧМ по футболу сборная Узбекистана отправляется в Турцию

В рамках подготовки к ЧМ по футболу сборная Узбекистана отправляется в ТурциюВ конце марта будет дан старт второму кругу третьего отборочного раунда к будущему чемпионату мира по футболу. Времени остаётся не так много, поэтому сборные во всех концах континента усиливают подготовительный процесс. Не исключение - и команда Узбекистана. В середине февраля подопечные Самвела Бабаяна проведут очередной заграничный сбор, на этот раз он состоится в турецкой Анталии.
Сборной Узбекистана предстоит сложный, второй круг игр в рамках третьей отборочной кампании к чемпионату мира по футболу – 2018. К этому моменту подопечные Самвела Бабаяна провели уже серию подготовительных этапов, как за рубежом, так и в пределах Республики.
В скором времени наша главная футбольная команда страны отправится в турецкую Анталию для проведения очередного тренировочного этапа. Список участников этих сборов пока не объявлен, но в своём большинстве, скорее всего, это будут хорошо известные широкой публике футболисты.
В рамках данного тренировочного этапа наша национальная сборная проведёт товарищеский матч против российского клуба “Амкар”. Данный поединок состоится в сердине февраля. Напомним, что тем самым подопечные Бабаяна готовятся к первому официальному матчу в этом сезоне.
Узбекистанцы 23 марта проведут выездную встречу против сирийцев в рамках 3-й отборочной стадии к будущему чемпионату мира.
Напомним, что по итогам 1-го круга игр в этой отборочной кампании в активе узбекистанцев 3-е место в квартете “А”.
Санобар Мамадиева.