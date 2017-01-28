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Болельщики старше 55 лет попадут на матчи «Локомотива» бесплатно

Болельщики старше 55 лет попадут на матчи «Локомотива» бесплатно

Футбольный клуб «Локомотив» объявил о начале новой акции. Начиная с этого сезона, все любители футбола старше 55 лет смогут посещать матчи «Локомотива» бесплатно. Правда, это относится только к тем играм, которые будут проходить на стадионе ТТЗ.

Для того, чтобы воспользоваться новой льготой, футбольным болельщикам следует обратиться в кассу и предъявить документ, подтверждающий их возраст. После этого они получат бесплатный билет на матч, сообщает sports.uz.

Анна Ним.
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Анна Ним
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