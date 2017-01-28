Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Светлый сайт

Наш канал в телеграм
→ Состоялась жеребьёвка матча Кубка Дэвиса

Состоялась жеребьёвка матча Кубка Дэвиса

Состоялась жеребьёвка матча Кубка Дэвиса

Сборные Южной Кореи и Узбекистана встретятся в матче первого круга I группы Кубка Дэвиса в зоне Азия/Океания. Жеребьёвка, проведённая в Кимчхоне, определила порядок будущих поединков.

Матчи с участием узбекистанских теннисистов начнутся уже завтра и продлятся до 5 февраля, сообщает sports.uz.

3 февраля на корт выйдут две пары: Хён Чон против Санжара Файзиева, Дак Хи Ли против Дениса Истомина.

Программа 4 февраля: Хён Чон и Юн Кю Лим - Денис Истомин и Санжар Файзиев.

И, наконец, 5 февраля Хён Чон сыграет с Денисом Истоминым, а Дак Хи Ли с Санжаром Файзиевым.

Анна Ним.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Топ статей за 5 дней

Выплата всех видов пенсий в Узбекистане будет осуществляться в наличной форме

В Узбекистане назвали самые популярные автомобили

Кто в Самарканде перекрыл дорогу: хоким, прокурор или начальник УБДД?

Власти наконец решат проблему ежегодного подтверждения инвалидности

Похожие статьи
Теги
Анна Ним
LCN