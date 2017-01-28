Состоялась жеребьёвка матча Кубка Дэвиса
Сборные Южной Кореи и Узбекистана встретятся в матче первого круга I группы Кубка Дэвиса в зоне Азия/Океания. Жеребьёвка, проведённая в Кимчхоне, определила порядок будущих поединков.
Матчи с участием узбекистанских теннисистов начнутся уже завтра и продлятся до 5 февраля, сообщает sports.uz.
3 февраля на корт выйдут две пары: Хён Чон против Санжара Файзиева, Дак Хи Ли против Дениса Истомина.
Программа 4 февраля: Хён Чон и Юн Кю Лим - Денис Истомин и Санжар Файзиев.
И, наконец, 5 февраля Хён Чон сыграет с Денисом Истоминым, а Дак Хи Ли с Санжаром Файзиевым.
Анна Ним.