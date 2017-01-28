→ В Ташкенте прошла церемония жеребьёвки Кубка Узбекистана и чемпионата Республики по футболу

В Ташкенте прошла церемония жеребьёвки Кубка Узбекистана и чемпионата Республики по футболуСегодня в Федерации футбола состоялась жеребьёвка сразу двух республиканских состязаний – Кубка страны и чемпионата Узбекистана среди команд первой лиги. Соответственно, по итогам этого мероприятия был составлен календарь будущих стартов.
Матчи розыгрыша Кубка Узбекистана- 2017 будут проходить в несколько этапов. Первый, предварительный, стартует в марте месяце текущего года, и в нем примут участие четыре новичка первой лиги. По сутиЮ будут сыграно два мачта, которые и определят двух участников 1/16 финала.
В перовом противостоянии сойдутся “Галлакор-Барса” (Джизакская область) и “Термез” (Сурхандарьинская область), во втором- “Истиклол” (Ферганская область) – “Янгиер” (Сырдарьинская область).
Во втором этапе уже остальные команды первой лиги вступят в борьбу, и будут принимать на своем поле клубы высшей лиги. В 1/16 финала в общей сложности будет сыграно 14 мачей.
В этом году в розыгрыше кубка Узбекистана введено два новшества. Перовое – на стадии 1/8 финала в борьбу вступают лишь две команды, т.е. победитель и финалист Кубка, вместо четырех, как это было в прошлом году.
И второе новшество - в Кубке не будут принимать участие фарм-клубы первой лиги.
Согласно жребию, «Локомотив» получил первый номер, и расположился в верхней части турнирной сетки розыгрыша Кубка. «Бунедкору», соответственно, достался второй номер, и он будет выступать в нижней части сетки.
Сегодня также состоялась жеребьевка Первенства Узбекистана 2017 года. Турнир пройдет в прошлогоднем формате. В нем выступят 18 клубов. Матчи первого тура стартуют с 1 апреля.
Чемпионат Узбекистана. Первая лига. 1-тур.
“Заамин” (Джизакская область) – “Истиклол” (Ферганская область)
“Галлакор-Барса” (Джизакская область) – “Андижан”
“Хотира-79” (Наманганская область) – “Насаф-2” (Кашкадарьиснкая область)
“Локомотив-БФК” – “Термез” (Сурхандарьинская область)
“Цементчи” (Ферганская область) – “Арал” (Нукус)
“Уз-Донг-Жу” (Андижанская область) – “Хорезм”
“Нурафшон” (Бухарская область) – “Нарын” (Наманганская область)
“Машъал-2” (Кашкадарьинская область) – “Язъяван-Лочинлари” (Фергнаская область)
Санобар Мамадиева.