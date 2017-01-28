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Отечественный каратист Садриддин Сайматов завоевал «золото» на Open-de-Paris

Отечественный каратист Садриддин Сайматов завоевал золотую медаль на первом этапе Премьер-Лиги Karate1 — Open-de-Paris.

Отечественный каратист Садриддин Сайматов завоевал «золото» на Open-de-Paris

В престижном турнире спор за лидерство вели свыше тысячи двухсот участников из около 80 стран мира. В весовой категории до 60 кг наш Садриддин Сайматов в финале одержал победу над Сентилкумараном Селвараху из Малайзии со счетом 6:0.

Таким образом, он стал первым обладателем золотой медали Open-de-Paris в истории карате Узбекистана.

На пути к заветной медали золотого отлива отечественный спортсмен одолел обладателя серебряной медали чемпионата мира Джеффри Беренса из Нидерландов, бронзового призера первенства планеты француза Софьяна Агуджила и экс-чемпиона мира Игоря Угнича из Украины.

Санобар Мамадиева.
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Санобар Мамадиева
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