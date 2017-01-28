→ Чемпионат Узбекистана по плаванию определил победителей и призеров

Чемпионат Узбекистана по плаванию определил победителей и призеровВ столице завершились состязания чемпионата Узбекистана по плаванию. В турнире выступали как титулованные спортсмены, так и начинающие пловцы.
По итогам данного ответственного турнира определится состав Национальной сборной, которому предстоит участие в престижнейших состязаниях нового спортивного сезона.
Отличиться удалось многим. Несмотря на то, что это первый старт сезона, участники демонстрировали на финише высокие результаты. Спортсмены стараются и прикладывают максимум усилий для того, чтоб превзойти соперников. Ведь, в этом году предстоят масштабные старты, как за рубежом, так и в Узбекистане. Лучшие молодые спортсмены намерены представлять Узбекистан на Юношеской Олимпиаде в Аргентине. Но для этого, разумеется, нужно постараться.
В состязаниях принимали участие представители всех регионов страны. Заметно улучшили свои показатели представители Ташкента, Навои, Андижана, Хорезма, Кашкадарьи.
В целом, для спортсменов участие на данном старте была своего рода подготовкой на отборочные игры трехступенчатых состязаний «Баркамол авлод».
Плавание - это один из тех видов спорта, в котором разыгрывается огромное количество комплектов наград. Так и на этот раз спортсмены боролись за 96 комплектов медалей. Всего 420 участников. Соревнования завершились и определены имена победителей, которые теперь начнут подготовку к следующим стартам, проведение которых запланировано уже на февраль.
Санобар Мамадиева.