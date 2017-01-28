→ В столице сдан в эксплуатацию новый спортивный комплекс

В столице сдан в эксплуатацию новый спортивный комплексВ Мирабадском районе столицы сдан в эксплуатацию еще один спортивный комплекс, возведенный за счет средств Фонда развития детского спорта.
Вчера состоялась торжественная церемония открытия данного сооружения, воспитанники которой имеют хорошую возможность повышать свой опыт и мастерство по футболу, волейболу, гандболу, баскетболу и легкой атлетике.
В Ташкенте это - первый подобный крупный спортивный объект, утверждают специалисты столичного филиала Фонда развития детского спорта. Теперь специализированную школу по игровым видам спорта и легкой атлетике будут посещать дети из близлежащих махаллей, а также уровень своего мастерства будет оттачивать перспективная молодежь.
Особенно создания подобной спортивной базы ждали представители различных Федераций, по гандболу в том числе, ведь теперь у специалистов есть хорошая возможность наблюдать за тренировками ребят и отбирать лучших в состав Юношеской сборной.
Условиями вполне довольны, отмечают и баскетболисты. Очень важно при наличии такой материально- технической базы иметь квалифицированный тренерский состав. И этому вопросу и на данном спортивном объекте, как и в других спортивных сооружениях, уделяется серьезное внимание.
Стоит сказать, что спортивные секции специализированной ДЮСШ посещают около 800 ребят, из которых более 160 - это девушки. 65 спортсменов из числа воспитанников входят в состав Национальной сборной Узбекистана. И это количество в скором будущем непременно увеличится, надеются тренеры. Ведь для юных талантов созданы лучшие условия, остается лишь демонстрировать свой профессионализм на высоком уровне и всегда стремиться к победе.
Санобар Мамадиева.