Встреча «Насафа» и «Аль-Хидд» окончилась со счётом 4:0
Футбольный клуб «Насаф» (Карши) с разгромным счётом завершил матч, состоявшийся 31 января в рамках второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов Азии АФК-2017. Встреча с командой «Аль-Хидд» из Бахрейна окончилась со счетом 4:0 в пользу узбекистанцев.
Таким образом, «Насаф» выходит в следующий этап квалификационного раунда Лиги Чемпионов Азии.
Два гола были забиты в первом тайме, два – во втором, сообщает sports.uz. На 16-й минуте первый гол забил Шахбоз Эркинов, на 26-й - Игорь Голбан.
Во втором тайме футболистам из Бахрейна не удалось исправить ситуацию, несмотря на все старания. На 77-й минуте третий гол забил Дониёр Нарзуллаев, а финальную точку в игре поставил гол Драгана Черана.
Главный тренер «Аль-Хидд» Мухаммад Аль-Шамлан объяснил поражение своей команды так: «В самом начале матча мы потеряли контроль и в итоге проиграли».
Следующая игра «Насафа» состоится 7 февраля. Нашу команду ждёт борьба за выход в групповой этап турнира с клубом «Аль-Фатех» из Саудовской Аравии.
Анна Ним.