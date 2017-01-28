→ В Ташкенте продолжаются состязания чемпионата Узбекистана по плаванию

В Ташкенте продолжаются состязания чемпионата Узбекистана по плаваниюВ турнире принимают участие как титулованные спортсмены, так и начинающие пловцы. За ходом этих стартов особенно внимательно следят представители тренерского штаба сборной, поскольку именно на подобных состязаниях можно приметить перспективных атлетов.
Плавание - один из красивых видов спорта, который очень благотворно действует на весь организм. Плавание повышает выносливость, развивает гибкость, увеличивает работоспособность. Также это один из самых доступных видов спорта, поскольку плаванию можно научить даже маленького ребенка, который, благодаря ему, физически быстро окрепнет. Так что этим видом спорта можно заниматься с самого раннего возраста.
В зимнем чемпионате Узбекистана принимают участие много юных дарований, которые стремятся проявить свои способности по максимуму. Ведь это - своего рода смотр талантливых ребят в состав Национальной сборной Узбекистана. Впереди много международных турниров, и специалисты уже подбирают кандидатуры лучших для участия в масштабных состязаниях.
Кроме того, Федерацией плавания Узбекистана особое внимание уделяется совершенствованию спортивной инфраструктуры, так как в сентябре Ташкент будет принимать участников девятого Чемпионата Азии по водным видам спорта.
Напомним, что на восьмом континентальном первенстве, прошедшем в Таиланде, нашими соотечественниками было завоевано 24 медали различного достоинства. И теперь необходимо у себя дома ещё более улучшить эти показатели.
Что же касается данного турнира, то его география занчительно расширилась, она охватила все регионы страны. Борьба за лидерство проходит серьезная. Стоит сказать, что наряду с сильнейшими пловцами, входящими в состав Национальной сборной Узбекистана, в состязаниях принимают участие чемпионы Паралимпийских игр в Рио. В целом, паралимпийцы всегда состязаются на внутренних чемпионатах для повышения уровня мастерства.
Хорошие результаты продемонстрировали представители Андижана, Карши, Ферганы, Бухары, Каракалпакстана, Ташкента, столичной области.
Состязания завершатся 31 января.
Санобар Мамадиева.