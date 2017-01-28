→ «Насаф» - «Аль-Хидд»: в Ташкенте состоялась предматчевая конференция

«Насаф» - «Аль-Хидд»: в Ташкенте состоялась предматчевая конференцияСегодня в Ташкенте футболисты «Насафа» проведут матч против команды «Аль-Хидд» из Бахрейна в рамках одной из квалификационных стадий к будущему розыгрышу Лиги чемпионов АФК. Ну а вчера наставники обоих клубов приняли участие в традиционной предматчевой пресс-конференции.
Согласно традиции, первым на вопросы журналистов вышел отвечать наставник команды гостей Саид Мухаммад Аднан. По словам рулевого «Аль-Хидда», о клубе «Насаф» он знает уже довольно давно. Аднан неоднократно наблюдал за выступлением каршинцев в предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов АФК. Этот клуб, по мнению гостя, является достойным соперником для любой азиатской команды. Надо сказать, что «Аль-Хидд» Мухаммад Аднан возглавил всего несколько недель назад, и предстоящий матч для него будет своеобразным экзаменом.
«Во-первых, хочу выразить благодарность хозяевам за столь теплую и радушную встречу – это очень приятно. Что касается игры, то не сомневаюсь, что она будет очень сложной. На мой взгляд, и «Насаф», и «Аль-Хидд» владеют примерно равным уровнем подготовки и одинаково достойны выступать в самом престижном клубном турнире Азии. Но всё покажет сама игра. Уверен, поединок будет очень интересным», - отметил главный тренер ПФК «Аль-Хидд».
Весьма лестно в адрес команды из Бахрейна высказался и главный тренер «Насафа» Рузикул Бердыев. Рулевой каршинцев отметил, что этот клуб имеет солидную репутацию, поэтому ошибка в такой встрече может стоить очень дорого. Разумеется, возможности соперника тренерский штаб «Насафа» изучил весьма тщательно.
Напомним, что в случае победы, «Насафу» нужно будет пройти второй квалификационный матч против «Аль-Фатиха» из Саудовской Аравии, который запланирован на 7 февраля. Но об этом говорить пока ещё рано.
Матч «Насаф» - «Аль-Хидд» состоится сегодня в 16:00 на столичном стадионе «Бунёдкор».
Санобар Мамадиева