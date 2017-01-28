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В марте сборная Узбекистана сыграет с Катаром и Сирией

В марте сборная Узбекистана сыграет с Катаром и Сирией

Обнародованы сведения о первых матчах, которые национальная сборная Узбекистана сыграет в рамках третьего отборочного раунда ЧМ-2018.

Соперниками узбекистанских футболистов в двух первых встречах станут сборные Сирии и Катара. Первый матч состоится на выезде, а второй – дома, сообщает sports.uz.

Игра с сирийскими футболистами пройдёт 23 марта на стадионе «Туанку Абдул Рахмон» в городе Парой (Малайзия).

28 марта сборную Узбекистана ждёт встреча с командой Катара. Она состоится на стадионе «Бунёдкор» в Ташкенте.

Анна Ним.
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Анна Ним
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