В марте сборная Узбекистана сыграет с Катаром и Сирией
Обнародованы сведения о первых матчах, которые национальная сборная Узбекистана сыграет в рамках третьего отборочного раунда ЧМ-2018.
Соперниками узбекистанских футболистов в двух первых встречах станут сборные Сирии и Катара. Первый матч состоится на выезде, а второй – дома, сообщает sports.uz.
Игра с сирийскими футболистами пройдёт 23 марта на стадионе «Туанку Абдул Рахмон» в городе Парой (Малайзия).
28 марта сборную Узбекистана ждёт встреча с командой Катара. Она состоится на стадионе «Бунёдкор» в Ташкенте.
Анна Ним.