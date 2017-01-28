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Садриддин Сайматов завоевал «золото» премьер-лиги Karate1 в Париже

Садриддин Сайматов завоевал «золото» премьер-лиги Karate1 в Париже

29 января 2017 в Париже закончились соревнования премьер-лиги Karate1. В мужском кумитэ до 60 кг на первое место вышел Садриддин Сайматов из Узбекистана, которого журналисты назвали «главным открытием турнира».

В этом году Open-de-Paris собрал рекордное количество участников - 1247 каратистов из 79 стран. Такая популярность турнира объясняется тем, что каратэ признано олимпийским видом спорта, пишет портал karate.ru.

Восьмикратный чемпион Узбекистана и призер кубка Узбекистана Садриддин Сайматов завоевал золотую медаль в мужском кумитэ до 60 кг. Это первое «золото» Open-de-Paris, полученное узбекистанскими спортсменами.

Соперником Сайматова был Сентилкумаран Селвараху из Малайзии, занявший в результате второе место в той же категории. Их встреча закончилась со счетом 6:0. Третью ступень разделили между собой турецкие каратисты Айкут Кайя и Эрай Самдан.

Анна Ним.
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Анна Ним
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