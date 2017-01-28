Истомин получил звание 80-й ракетки мира
30 января Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала новый международный рейтинг.
Выдающаяся игра Дениса Истомина на Открытом чемпионате Австралии принесла свои плоды - первая ракетка Узбекистана теперь занимает в рейтинге лучших теннисистов мира 80-е место. За прошедшую неделю Истомин поднялся сразу на 37 позиций, набрав 668 баллов.
Лидируют в рейтинге по-прежнему Энди Маррей (11540, Великобритания) и Новак Джокович (9825, Сербия). Третье место занял Стэн Вавринка (5695, Швейцария), поднявшийся на одну позицию, сообщает uzreport.uz.
На Australian Open Денис Истомин нанёс поражение Ивану Додигу, Новаку Джоковичу и Пабло Карреньо-Бусту. Череда побед прервалась только на матче с Григором Димитровым, во время которого узбекистанский теннисист получил травму.
Анна Ним.