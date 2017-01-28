Саидкаримов и Абзалов вышли в финал квалификации Aktobe Open
В Актобе (Казахстан) 28 января начались матчи первого квалификационного раунда Aktobe Open F2.
Узбекистан на турнире представляют Саидъало Саидкаримов и Шаробиддин Абзалов. Оба теннисиста вышли в финал отборочных соревнований.
В первом круге квалификации "Фьючерса" Саидъало Саидкаримов провёл матч с Ильгаром Акчуриным (Россия). Встреча закончилась со счётом 7/6(1), 6/4
Шаробиддин Абзалов сыграл с Евгением Даниловым (Казахстан). Результат матча - 6/2, 6/1.
Призовой фонд Aktobe Open составляет 25 тысяч долларов, сообщает sports.uz.
Анна Ним.