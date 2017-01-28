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Саидкаримов и Абзалов вышли в финал квалификации Aktobe Open

Саидкаримов и Абзалов вышли в финал квалификации Aktobe Open

В Актобе (Казахстан) 28 января начались матчи первого квалификационного раунда Aktobe Open F2.

Узбекистан на турнире представляют Саидъало Саидкаримов и Шаробиддин Абзалов. Оба теннисиста вышли в финал отборочных соревнований.

В первом круге квалификации "Фьючерса" Саидъало Саидкаримов провёл матч с Ильгаром Акчуриным (Россия). Встреча закончилась со счётом 7/6(1), 6/4

Шаробиддин Абзалов сыграл с Евгением Даниловым (Казахстан). Результат матча - 6/2, 6/1.

Призовой фонд Aktobe Open составляет 25 тысяч долларов, сообщает sports.uz.

Анна Ним.
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Анна Ним
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