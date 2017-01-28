«Алашкерт» сыграет со сборной Узбекистана
Пресс-служба ереванского футбольного клуба «Алашкерт» сообщила о планируемой игре со сборной Узбекистана.
Встрече состоится 9 февраля 2017 года в Анталии (Турция). Контрольный матч будет проведён в рамках учебно-тренировочного сбора.
Ранее сообщалось о встрече сборных Армении и Узбекистана, назначенной на 12 февраля в Анталии. Однако нестабильная ситуация в Турции послужила причиной того, что Федерация футбола Армении отказалась от намеченного матча.
Анна Ним.