Сабина Шарипова не прошла второй круг квалификации турнира WTA
Первая ракетка Узбекистана Сабина Шарипова не прошла второй круг квалификации турнира WTA, который проходит в Санкт-Петербурге.
Её соперницей в игре первого круга стала 107-я ракетка мира, Патриция Мария Тиг из Румынии. Игра не была доведена до конца из-за травмы спины, которую получила румынская теннисистка. Второй сет закончился счётом 6/2, 4/1 в пользу Шариповой, которая занимает сейчас 147 место в мировом рейтинге.
Встреча спортсменок длилась 1 час 12 минут, сообщает sports.uz. За это время Шарипова сделала два эйса и четыре брейка, допустив пять ошибок при подаче. У Тиг был один брейк-пойнт и пять двойных ошибок.
В следующем круге квалификации Шарипова встретилась с российской теннисисткой Анастасией Комардиной. Однако этот поединок, продолжавшийся 1 час 22 минуты, оказался менее удачным для нашей соотечественницы. Матч закончился со счётом 6:3, 6:4 в пользу россиянки.
Анна Ним.