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Сабина Шарипова не прошла второй круг квалификации турнира WTA

Сабина Шарипова не прошла второй круг квалификации турнира WTA

Первая ракетка Узбекистана Сабина Шарипова не прошла второй круг квалификации турнира WTA, который проходит в Санкт-Петербурге.

Её соперницей в игре первого круга стала 107-я ракетка мира, Патриция Мария Тиг из Румынии. Игра не была доведена до конца из-за травмы спины, которую получила румынская теннисистка. Второй сет закончился счётом 6/2, 4/1 в пользу Шариповой, которая занимает сейчас 147 место в мировом рейтинге.

Встреча спортсменок длилась 1 час 12 минут, сообщает sports.uz. За это время Шарипова сделала два эйса и четыре брейка, допустив пять ошибок при подаче. У Тиг был один брейк-пойнт и пять двойных ошибок.

В следующем круге квалификации Шарипова встретилась с российской теннисисткой Анастасией Комардиной. Однако этот поединок, продолжавшийся 1 час 22 минуты, оказался менее удачным для нашей соотечественницы. Матч закончился со счётом 6:3, 6:4 в пользу россиянки.

Анна Ним.
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Анна Ним
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