Файзиев и Хабибулин прошли в финал Aktobe Open в Казахстане
Узбекистанский теннисист Санжар Файзиев, выступая в парном разряде с казахстанецем Тимуром Хабибуллиным, прошёл в финал "Фьючерса" в Актобе (Казахстан).
В полуфинале спортсмены встретились с голландскими теннисистами Ботиком Ван де Зандшульпом и Нильсом Лотсму.
Матч шёл 1 час 28 минут и закончился со счётом 7/6(5), 6/3, сообщает sports.uz.
Впереди у победителей встреча с россиянином Александром Павлюченковым и украинцем Владиславом Манафовым, которая определит победителей Aktobe Open.
Анна Ним.