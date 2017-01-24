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Файзиев и Хабибулин прошли в финал Aktobe Open в Казахстане

Файзиев и Хабибулин прошли в финал Aktobe Open в Казахстане

Узбекистанский теннисист Санжар Файзиев, выступая в парном разряде с казахстанецем Тимуром Хабибуллиным, прошёл в финал "Фьючерса" в Актобе (Казахстан).

В полуфинале спортсмены встретились с голландскими теннисистами Ботиком Ван де Зандшульпом и Нильсом Лотсму.

Матч шёл 1 час 28 минут и закончился со счётом 7/6(5), 6/3, сообщает sports.uz.

Впереди у победителей встреча с россиянином Александром Павлюченковым и украинцем Владиславом Манафовым, которая определит победителей Aktobe Open.

Анна Ним.
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Анна Ним
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