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Наманганский велосипедист завоевал медали в Астане

Наманганский велосипедист завоевал медали в Астане


Наманганский велогонщик Дильмурод Сиддиков отличился на недавнем открытом чемпионате Астаны, привезя из казахстанской столицы охапку медалей разного достоинства.

Дильмурод сумел стать победителем в групповой гонке по очкам и скретче, а также завоевал бронзовую медаль в гонке с выбыванием.
Всего в этом турнире по трековым дисциплинам велоспорта участвовало 118 мужчин и женщин.

Напомним, что Дильмурод в прошлом году стал чемпионом континента и выиграл несколько медалей как на треке, так и в шоссейных гонках. Он является одним из самых перспективных велогонщиков республики.

И. РЕШЕТНИКОВ,
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