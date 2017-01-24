Наманганский велосипедист завоевал медали в Астане
Наманганский велогонщик Дильмурод Сиддиков отличился на недавнем открытом чемпионате Астаны, привезя из казахстанской столицы охапку медалей разного достоинства.
Дильмурод сумел стать победителем в групповой гонке по очкам и скретче, а также завоевал бронзовую медаль в гонке с выбыванием.
Всего в этом турнире по трековым дисциплинам велоспорта участвовало 118 мужчин и женщин.
Напомним, что Дильмурод в прошлом году стал чемпионом континента и выиграл несколько медалей как на треке, так и в шоссейных гонках. Он является одним из самых перспективных велогонщиков республики.
И. РЕШЕТНИКОВ,