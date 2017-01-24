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"Краснодар" победил "Пахтакор" со счётом 2:0

"Краснодар" победил "Пахтакор" со счётом 2:0

Товарищеский матч «Краснодар» – «Пахтакор» окончился победой российской команды. Встреча в рамках тренировочного сбора прошла в Абу Даби (ОАЭ) на стадионе «Университет Нью-Йорка».

Результат матча - 2:0. Авторами голов стали полузащитники «Краснодара» Торнике Окриашвили и Илья Жигулев. И тот, и другой гол был забит после перерыва. Торнике Окриашвили удачно воспользовался передачей Владимира Быстрова на 50-й минуте. И уже через пять минут второй гол забил Илья Жигулёв с подачи Лео Гогличидзе.

До этого «Краснодар» и «Пахтакор» встречались в 2013 и 2014 году. Оба матча закончились со счётом 1:0 в пользу россиян.

Анна Ним.
Фото sports.uz
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Анна Ним
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