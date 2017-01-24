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Кто прошел в четвертый тур чемпионата Узбекистана по футзалу?

В Ташкенте завершился третий тур чемпионата Узбекистана по футзалу среди мужских команд элитного дивизиона.

Кто прошел в четвертый тур чемпионата Узбекистана по футзалу?

Игры предпоследних соревновательных дней тура все же смогли повлиять на расположение команд в турнирной таблице. Прежде всего, несколько видоизменилась лидирующая тройка. Ее по-прежнему возглавляет клуб «Алмалык», в его активе 41 очко. Столько же и у идущего на втором месте каршинского «Дустлика». А вот замыкает тройку сильнейших теперь уже столичный «Ардус», сумевший потеснить бухарский «Коган».

Действующий чемпион - клуб «Алмалык» и в третьем туре проявил себя на максимально высоком уровне. В последний соревновательный день на данной стадии турнира ему удалось разгромить бекабадский «Мателлург», поразив ворота соперников 11 раз. Представителям столичной области в этом противостоянии удалось отыграть лишь два мяча.

Однако лидеры чемпионата – алмалыкчане должны опасаться своего ближайшего преследователя – каршинского «Дустлика», который в этом туре также продемонстрировал отличные результаты, позволившие ему практически разделить 1 место с фаворитом соревнований в турнирной таблице. У них одинаковое количество очков – 41. И лишь разница забитых и пропущенных мячей пока что выводит «Алмалык» на первое место.

В другом матче дня столичный «Ардус» вышел на игровую площадку против еще одного ташкентского клуба - «Бунедкора». В этой игре доминировали футзалисты «Ардуса», они забили в ворота своих оппонентов 4 гола, авторами которых стали Даврон Чориев, Анасхон Рахматов, Саид Ризо Миршаропов и Дильмурод Шавкатов.

Лишь под конец второго тайма бунедкоровцам все же удалось отыграть один мяч благодаря точному удару Ильхома Раджабова. Во многом благодаря этой победе игроки «Ардуса» смогли пробиться в лидирующую тройку и замкнуть ее с 35-ю очками, по сути, заняв место бухарского «Когана», который в свою очередь, в заключительный соревновательный день тура уступил каршинскому «Дустлику» со счетом 3:4, и потерял важные очки. И теперь соответственно занимает 4-е место в турнирной таблице.

Столичный «Бунедкор» по итогам третьего тура стал пятым. Бекабадский «Металлург» 6-м. На 7-й и 8-й позициях разместились «Максам-Чирчик» и самаркандский «Нафис». В очном противостоянии между этими дружинами, состоявшемся под занавес тура, представители Древнего города потерпели поражение 3:4, и замкнули 8-ку сильнейших команд.

И аутсайдерами турнира стали «Пахтакор», «Локомотив» и андижанский «Турон-С».

В четвертом туре, который ориентировочно состоится в феврале, все команды в последний раз сыграют по кругу. После чего из 11 участвующих коллективов лишь восемь сильнейших пройдут в плей-офф турнира, и продолжат борьбу за призовые места.


Санобар Мамадиева.
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Санобар Мамадиева
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