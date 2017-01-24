Кто прошел в четвертый тур чемпионата Узбекистана по футзалу?В Ташкенте завершился третий тур чемпионата Узбекистана по футзалу среди мужских команд элитного дивизиона.
Игры предпоследних соревновательных дней тура все же смогли повлиять на расположение команд в турнирной таблице. Прежде всего, несколько видоизменилась лидирующая тройка. Ее по-прежнему возглавляет клуб «Алмалык», в его активе 41 очко. Столько же и у идущего на втором месте каршинского «Дустлика». А вот замыкает тройку сильнейших теперь уже столичный «Ардус», сумевший потеснить бухарский «Коган».
Действующий чемпион - клуб «Алмалык» и в третьем туре проявил себя на максимально высоком уровне. В последний соревновательный день на данной стадии турнира ему удалось разгромить бекабадский «Мателлург», поразив ворота соперников 11 раз. Представителям столичной области в этом противостоянии удалось отыграть лишь два мяча.
Однако лидеры чемпионата – алмалыкчане должны опасаться своего ближайшего преследователя – каршинского «Дустлика», который в этом туре также продемонстрировал отличные результаты, позволившие ему практически разделить 1 место с фаворитом соревнований в турнирной таблице. У них одинаковое количество очков – 41. И лишь разница забитых и пропущенных мячей пока что выводит «Алмалык» на первое место.
В другом матче дня столичный «Ардус» вышел на игровую площадку против еще одного ташкентского клуба - «Бунедкора». В этой игре доминировали футзалисты «Ардуса», они забили в ворота своих оппонентов 4 гола, авторами которых стали Даврон Чориев, Анасхон Рахматов, Саид Ризо Миршаропов и Дильмурод Шавкатов.
Лишь под конец второго тайма бунедкоровцам все же удалось отыграть один мяч благодаря точному удару Ильхома Раджабова. Во многом благодаря этой победе игроки «Ардуса» смогли пробиться в лидирующую тройку и замкнуть ее с 35-ю очками, по сути, заняв место бухарского «Когана», который в свою очередь, в заключительный соревновательный день тура уступил каршинскому «Дустлику» со счетом 3:4, и потерял важные очки. И теперь соответственно занимает 4-е место в турнирной таблице.
Столичный «Бунедкор» по итогам третьего тура стал пятым. Бекабадский «Металлург» 6-м. На 7-й и 8-й позициях разместились «Максам-Чирчик» и самаркандский «Нафис». В очном противостоянии между этими дружинами, состоявшемся под занавес тура, представители Древнего города потерпели поражение 3:4, и замкнули 8-ку сильнейших команд.
И аутсайдерами турнира стали «Пахтакор», «Локомотив» и андижанский «Турон-С».
В четвертом туре, который ориентировочно состоится в феврале, все команды в последний раз сыграют по кругу. После чего из 11 участвующих коллективов лишь восемь сильнейших пройдут в плей-офф турнира, и продолжат борьбу за призовые места.
Санобар Мамадиева.