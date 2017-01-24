→ Узбекистанские футболисты проиграли Дании в рамках учебно-тренировочных сборов в ОАЭ

Узбекистанские футболисты проиграли Дании в рамках учебно-тренировочных сборов в ОАЭНациональная сборная Узбекистана по футболу в эти дни находится на учебно-тренировочных сборах в Объединенных Арабских Эмиратах, готовясь ко второму кругу игр 3-го отборочного раунда к чемпионату мира – 2018.
Накануне в рамках этих заграничных сборов подопечные Самвела Бабаяна провели контрольный поединок против олимпийской сборной Дании.
В учебно-тренировочных сборах, которые наша национальная команда проводит в Дубае, принимает участие 23 футболиста. Их имена хорошо известны нашим футбольным болельщикам. Это - Игорь Сергеев, Достонбек Хамдамов, Сардор Мирзаев, Владимир Козак, Игнатий Нестеров, Отабек Шукуров, Ислом Тохтаходжаев и другие ведущие игроки нашей сборной. В рамках первого контрольного матча на данных заграничных сборах подопечным Бабаяна противостояла олимпийская команда из Дании. Несмотря на возраст, в этом коллективе выступает немало игроков высокого уровня, многие из которых на сегодняшний день защищают цвета ведущих европейских клубов. Как видите, спарринг – партнёр весьма и весьма достойный.
Впрочем, и в нынешнем составе нашей дружины также большинство футболистов ещё молоды, так что о большой разнице в возрасте говорить не приходится.
Итак, этот товарищеский матч прошёл в равной и бескомпромиссной борьбе. Первыми в счёте повели узбекистанцы. Джамшид Искандаров отличным ударом поразил ворота датчан.
Через некоторое время скандинавы сумели отыграться. Микель Дуеланд восстановил паритет. А чуть позже этот же футболист установил окончательный результат.
Разумеется, из этой встречи тренерский штаб нашей дружины сделал правильные выводы и извлёк ценный опыт. Буквально сегодня узбекистанцы проводят свой второй контрольный матч, на этот раз против команды Грузии. Отметим, что данный тренировочный этап в Объединенных Арабских Эмиратах завершится на днях. Тем самым наша сборная готовится ко второму кругу игр, 3-го отборочного раунда к будущему чемпионату мира.
Санобар Мамадиева.