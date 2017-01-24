Сенсационную игру Истомина прервала травма
Травма Истомина не позволила обойти болгарина Григора Димитрова и попасть в четвертьфинал Australian Open.
Сегодняшний матч много значил для обоих игроков – Денис выдает лучший Мэйджор в своей жизни и в случае победы над болгарином, сумел бы впервые в карьере выйти в четвертьфинал турнира Большого шлема. Григор же в Мельбурне во вторую неделю уже играл, однако на этот раз, благодаря все тому же Истомину, у Димитрова вырисовались неплохие перспективы и на полуфинал – в сетке «минус Джокович», а в возможном четвертьфинале – не слишком стабильный Давид Гоффен.
Впрочем, встречу, пока еще 117-й в рейтинге, Истомин начал классно и дерзко. Уверенно держа мяч в игре, избегая невынужденных ошибок, Денис то и дело заставлял Димитрова ошибаться. Первая партия завершилась явно не по сценарию болгарина, а букмекеры, видя всю беспомощность Димитрова, резко изменили котировки и вместе предматчевого коэффициента 8 на узбека, начали предлагать лишь 2.4 против 1.6 на Григора.
Во второй партии игра выровнялась, логичным завершением чего стал тай-брейк, на котором 17-й сеяный болгарин выиграл неожиданно легко. Причина такого спада узбека стала ясна чуть позже – Истомин вызвал на корт физиотерапевта, которому пожаловался на боли в пояснице и задней поверхности бедра. Вероятно, врачу не удалось как следует помочь Денису и он отдал первую же свою подачу, позволив своему сопернику повести 3:0.Однако он не бросил играть и, невзирая на то, что по корту он передвигался практически пешком, доиграл партию до конца, взяв два гейма и даже имея один брейк-пойнт. Под оглушительные овации трибун Истомин вышел и на четвертый сет, где сумел взять лишь одну свою подачу.
Димитров же, уже через два дня предпримет вторую попытку выйти в полуфинал Australian Open, где ему постарается помешать бельгиец Давид Гоффен. Матч 15-го и 11-го сеяных обещает быть очень и очень интересным.
4-й раунд:
Григор Димитров (Болгария, 15) – Денис Истомин (Узбекистан) – 2:6, 7:6 (2), 6:2, 6:1.
Никита Сакун