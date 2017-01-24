Ибрагим Халилов объяснил, почему нокаутировал Баротова во время приветствия
Российский боец смешанного стиля Ибрагим Халилов рассказал, почему он нокаутировал узбекистанского боксёра Бахтияра Баротова во время приветствия. «Я среагировал на рефлексах», - объясняет победитель трёхсекундного матча.
Напомним, что встреча боксёров состоялась на турнире WBK 22 в Ханчжоу (Китай). Во время традиционного приветствия, предваряющего поединки по правилам MMA, Ибрагим Халилов нанес Бахтияру Баротову неожиданный хук справа. Узбекистанец был отправлен в нокаут. Судьи поединка высказывали разные мнения, однако в итоге Халилов был признан победителем.
Среди поклонников бокса его неоднозначная победа не нашла поддержки – Интернет-пользователи дали ей название «Самый грязный нокаут в истории ММА».
В интервью телеканалу «Матч ТВ» Ибрагим Халилов объяснил свои мотивы. По словам боксёра, он не учёл возможность приветствия и действовал рефлекторно.
«Мы поздоровались, пожали руки до начала боя перед рефери. Потом прозвучал гонг и начался бой. Мне даже в голову не пришло, что надо здороваться второй раз. Это может по-всякому смотреться со стороны: он протянул руки вперед, а я нанес удар, - сказал боксёр. - Просто попытаюсь объяснить: когда начался бой, любое действие соперника воспринимаешь как атаку. Я жду удара рукой, ногой, прохода в ноги. И на его встречное движение я среагировал на рефлексах. В этой ситуации я не понял, что он пытается поздороваться».
Ибрагим Халилов также заявил о своей готовности провести ещё одну встречу с Баротовым, если ему предложат реванш.
Анна Ним.