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Ибрагим Халилов объяснил, почему нокаутировал Баротова во время приветствия

Ибрагим Халилов объяснил, почему нокаутировал Баротова во время приветствия

Российский боец смешанного стиля Ибрагим Халилов рассказал, почему он нокаутировал узбекистанского боксёра Бахтияра Баротова во время приветствия. «Я среагировал на рефлексах», - объясняет победитель трёхсекундного матча.

Напомним, что встреча боксёров состоялась на турнире WBK 22 в Ханчжоу (Китай). Во время традиционного приветствия, предваряющего поединки по правилам MMA, Ибрагим Халилов нанес Бахтияру Баротову неожиданный хук справа. Узбекистанец был отправлен в нокаут. Судьи поединка высказывали разные мнения, однако в итоге Халилов был признан победителем.

Среди поклонников бокса его неоднозначная победа не нашла поддержки – Интернет-пользователи дали ей название «Самый грязный нокаут в истории ММА».

В интервью телеканалу «Матч ТВ» Ибрагим Халилов объяснил свои мотивы. По словам боксёра, он не учёл возможность приветствия и действовал рефлекторно.

«Мы поздоровались, пожали руки до начала боя перед рефери. Потом прозвучал гонг и начался бой. Мне даже в голову не пришло, что надо здороваться второй раз. Это может по-всякому смотреться со стороны: он протянул руки вперед, а я нанес удар, - сказал боксёр. - Просто попытаюсь объяснить: когда начался бой, любое действие соперника воспринимаешь как атаку. Я жду удара рукой, ногой, прохода в ноги. И на его встречное движение я среагировал на рефлексах. В этой ситуации я не понял, что он пытается поздороваться».

Ибрагим Халилов также заявил о своей готовности провести ещё одну встречу с Баротовым, если ему предложат реванш.

Анна Ним.
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Анна Ним
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