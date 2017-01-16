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Встреча «Зенита» и «Локомотива» окончилась ничьей

Встреча «Зенита» и «Локомотива» окончилась ничьей

Действующий чемпион Узбекистана «Локомотив» и четырёхкратный чемпион России, «Зенит» из Санкт-Петербурга провели товарищеский матч в рамках зимнего сбора в Дубае (ОАЭ). Встреча команд прошла на стадионе Jabel Ali.

Тренер «Зенита» Мирча Луческу в двух таймах выпустил на поле два разных состава, в том числе и молодых игроков команды. В первом тайме россияне успели забить два гола, но оба раза их достижения отменялись арбитром из-за офсайда. «Локомотив» ни разу ни сумел поразить ворота соперника. Таким образом, встреча команд завершилась без забитых мячей, со счётом 0:0.

Анна Ним.
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Анна Ним
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