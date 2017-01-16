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Чемпионат Узбекистана по футзалу: результаты очередного дня

В Ташкенте продолжаются матчи третьего тура чемпионата Узбекистана по футзалу среди мужских команд.

Чемпионат Узбекистана по футзалу: результаты очередного дня

Очередной день 3-го тура соревнований открылся матчем между «Пахтакором» и действующим чемпионом страны «Алмалыком». Уже с первых минут противостояния подопечные Александра Петрова пошли штурмом на ворота «Пахтакора» и уже вскоре добились первого результата. На 5 минуте Джавлон Аноров вывел свой коллектив вперёд. Меньше чем через минуту счёт стал уже 2:0 в пользу представителей ташкентской области. Отличился Джамолиддин Шарипов. Он же за две минуты до перерыва утроил преимущество «Алмалыка». Было видно, что это ещё не всё, и «Пахтакор» ожидает явный разгром. На 20 минуте Фарход Абдумавлонов учетверил преимущество своей дружины. Спустя 2 минуты Сироджиддин Махмудов забил пятый гол в ворота «Пахтакора». И в концовке противостояния Дильшод Ирсалиев отметился дублем. Окончательный итог – 7:0 в пользу «Алмалыка».

В другом матче дня игроки «Ардуса переиграли «Локомотив» со счётом 5:2. Матчи чемпионата Узбекистана продолжаются.

Санобар Мамадиева.
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Санобар Мамадиева
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