→ Чемпионат Узбекистана по футзалу: результаты очередного дня

Чемпионат Узбекистана по футзалу: результаты очередного дняВ Ташкенте продолжаются матчи третьего тура чемпионата Узбекистана по футзалу среди мужских команд.
Очередной день 3-го тура соревнований открылся матчем между «Пахтакором» и действующим чемпионом страны «Алмалыком». Уже с первых минут противостояния подопечные Александра Петрова пошли штурмом на ворота «Пахтакора» и уже вскоре добились первого результата. На 5 минуте Джавлон Аноров вывел свой коллектив вперёд. Меньше чем через минуту счёт стал уже 2:0 в пользу представителей ташкентской области. Отличился Джамолиддин Шарипов. Он же за две минуты до перерыва утроил преимущество «Алмалыка». Было видно, что это ещё не всё, и «Пахтакор» ожидает явный разгром. На 20 минуте Фарход Абдумавлонов учетверил преимущество своей дружины. Спустя 2 минуты Сироджиддин Махмудов забил пятый гол в ворота «Пахтакора». И в концовке противостояния Дильшод Ирсалиев отметился дублем. Окончательный итог – 7:0 в пользу «Алмалыка».
В другом матче дня игроки «Ардуса переиграли «Локомотив» со счётом 5:2. Матчи чемпионата Узбекистана продолжаются.
Санобар Мамадиева.