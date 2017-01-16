→ Футболисты «Алмалыка» продолжают учебно-тренировочные сборы в Анталии

Футболисты «Алмалыка» продолжают учебно-тренировочные сборы в АнталииК этому моменту команда из ташкентской области успешно провела уже несколько контрольных матчей с зарубежными командами в рамках этого этапа. Следующий товарищеский поединок состоится 22-го января. Алмалыкчане померятся силами с российским клубом «Сибирь». Ну а между тем Подопечные Кумикова проводят ежедневные многоразовые тренировки, работая на укрепление общефизического состояния.
Напомним, что в эти дни свои заграничные сборы проводит и чемпион Узбекистана – «Локомотив». Тренировочный этап «Железнодорожники» проводят в ОАЭ. Кстати, сегодня подопечные Андрея Микляева проведут свою вторую контрольную встречу, на этот раз против лидера российской премьер – лиги – санкт – петербургского «Зенита». Спаринг – партнёр у чемпиона Узбекистана солидный.
Между тем, навойский «Кызылкум» нанёс поражение самаркандскому «Динамо» в рамках контрольного матча. Обе команды также активно готовятся к предстоящему футбольному сезону.
Счёт на 30 минуте открыл игрок Кызылкума Джасур Хасанов. В концовке противостояния Азамат Алланиязов удвоил преимущество своего коллектива. Свои следующие учебно-тренировочные сборы навоийский клуб проведёт в Ташкенте. Предстоящий тренировочный этап начнётся 25-го января. А уже 26-го числа «Кызылкум» сойдётся в товарищеском матче с бекабадским «Металлургом».
Санобар Мамадиева.