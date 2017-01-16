→ В Ташкенте состоялся шахматный турнир на кубок Россотрудничества

В Ташкенте состоялся шахматный турнир на кубок Россотрудничества19 января 2017 г. в Ташкенте состоялся III традиционный шахматный турнир на Кубок представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.
Информацию об этом сообщило представительство Россотрудничества в Узбекистане.
В филиале Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в городе Ташкенте за шахматным столом встретились студенты пяти вузов: российские филиалы - Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова, Российский государственный университет нефти и газа им. М.А.Губкина, а также местные - Узбекский государственный университет мировых языков и Ташкентский государственный экономический университет. Соревнование организовано при поддержке Федерации шахмат в Республике Узбекистан.
«Сегодня турнир объединил студентов трех филиалов российских вузов, расположенных в Ташкенте и двух узбекских вузов. Мы уверены, что студенты всех узбекских вузов могли бы показать свою подготовку и занять достойное место в соревновании, - сказал руководитель представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Виктор Шулика, открывая мероприятие.
«Студенты показывают отличные результаты и, я думаю, что турнир готов к выходу на международный уровень» - отметил ректор Московского государственного университета им. Ломоносова в городе Ташкенте Эркин Сайдаматов.
Турнир, проводившийся по швейцарской системе, длился несколько часов. Судили игру известные в Узбекистане Баходир Умрзаков и международный гроссмейстер Ирина Геворгян.
В завершении руководитель представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Виктор Шулика вручил призерам кубки и ценные подарки. Победителем турнира стал мастер спорта Олег Артеменко (филиал МГУ имени М.В.Ломоносова), призерами - Маруф Караваев (филиал МГУ имени М.В.Ломоносова), Кирилл Шин(филиал МГУ имени М.В.Ломоносова). Приз «За волю к победе» получил Мираброр Мирзахмедов (филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в Ташкенте), «За самую красивую игру» - Джанона Абдуллаева (Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова). Приз «За участие» получил и самый юный шахматист - Самибек Саъдуллаев (ученик школы№180 г.Ташкента).
Представительство Россотрудничества в Республике Узбекистан почетной грамотой и призом отметило соорганизаторов турнира: Федерацию шахмат в Республике Узбекистан (1-ый заместитель председателя Федерации шахмат Узбекистана Хусан Турдалиев), главного судью турнира Баходира Умирзакова и международного гроссмейстера Ирину Геворгян.
Соревнование послужило поводом для дальнейшего укрепления межвузовских связей, а также дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном.