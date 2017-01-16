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Денис Истомин сенсационно победил вторую ракетку мира Новака Джоковича (+видео)

В Мельбурне завершились матчи второго круга открытого чемпионата Австралии. Наш соотечественник Денис Истомин за выход в третий раунд соревнований скрестил ракетку с действующим чемпионом данных состязаний представителем Сербии Новаком Джоковичем.

Денис Истомин сенсационно победил вторую ракетку мира Новака Джоковича (+видео)

30-летний Истомин, занимающий 117 позицию в мировой табели о рангах, обыграл одного из сильнейшего теннисистов планеты со счетом 7:6, 5:7, 2:6, 7:6, 6:4. Их встреча длилась около пяти часов. Невероятно, но шестикратный чемпион Australian Open уступил нашему соотечественнику, и теперь остановил свою борьбу в этом престижном турнире в состязаниях одиночного разряда.

Напомним, до этой встречи Джокович и Истомин играли 5 раз, в рамках турнира ATP и во всех матчах первенствовал представитель Сербии.

Теперь Истомин выйдет на корт против с испанца Пабло Карреньо-Бусто, который, в свою очередь, нанес поражение британцу Кайлу Эдмунду.

Санобар Мамадиева.
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Санобар Мамадиева
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