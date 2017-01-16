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«Металлург» уступил «Пахтакору» в рамках Чемпионата Узбекистана по футзалу

Этап данных состязаний довольно ответственный, ведь из десяти участвующих дружин в плей-офф турнира пройдут лишь восемь сильнейших команд страны, где они и продолжат борьбу за призовые места. Ну а пока в зоне риска находятся сразу три коллектива, соответственно занимающие 9-е, 10-е и 11-е места в турнирной таблице. Это - столичные «Пахтакор» и «Локомотив», а также андижанский «Турон-С», усугубивший и без того свое шаткое положение, не приехав на третий тур чемпионата.

«Металлург» уступил «Пахтакору» в рамках Чемпионата Узбекистана по футзалу

И хотя впереди еще один аналогичный тур, в котором все коллективы будут играть по кругу, этот имеет действительно принципиальное значение.

Девизом всех клубов является: «Играть только на победу!». Нельзя упускать важные очки, которые в последующем смогут сыграть большую роль в достижении победы в самом главном внутреннем турнире страны.

Пойдем далеко вперед – когда настанет черед матчам плей-офф, лидер турнира, согласно регламенту соревнований будет играть с командой занявшей 8-е место в турнирной таблице. Клуб, занявший вторую позицию, встретится с коллективом, расположившемся на 7 месте и т.д.

Вот почему каждая встреча проходит в непримиримой борьбе. К примеру, представители столичного клуба “Бунедкор” в матче против действующего чемпиона страны и фаворита нынешнего турнира – клуба “Алмалык” в пером тайме смогли задать тон своим соперникам.

Уже на третьей минуте встречи они забили гол, автором которого стал Ильхом Раджабов. И хотя паритет был восстановлен на 7-й минуте благодаря точному удару Джамолиддина Шарипова, «бунедкоровцы» четко дали понять, что без боя не сдадутся.

Сейчас столичный клуб находится на 6-м месте в турнирной таблице, и у него есть все шансы вплотную приблизиться к тройке сильнейших.

Что же касается матча, то в нем победу праздновал «Ардус», в последующем забивший еще два гола. Отличились Дильшод Ирсалиев и Фарход Абдумавлянов.

В другой встрече дня на игровой площадке сошлись бекабадский «Металлург» и столичный «Пахтакор». Здесь не обошлось без сенсации. Аутсайдер турнира столичный клуб в невероятно сложной борьбе смог взять верх над представителями Бекабада, идущими в турнирной таблице на пятом месте. Счет данного противостояния- 6:5.

Матчи третьего тура чемпионата Узбекистана продлятся до 22 января.

Санобар Мамадиева.
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Санобар Мамадиева
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